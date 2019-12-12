【直播】何君堯提譴責林卓廷議案　尹兆堅斥如電影中「常威」

立法會會議於今日（12日）續會，處理昨日未完成的事項。昨日的會議中，譴責議員何君堯的議案，並沒有議員提出「不得就譴責議案採取行動」，獲放行交由調查委員會跟進。今日會議中首先處理的，是議員容海恩根據《議事規則》第49B(1A)條動議譴責鄭松泰的議案，議案指鄭松泰於今年7月1日示威者衝擊立法會時協助示威者。 人民力量陳志全則動議不對譴責議案採取任何行動。 《香港01》直播會議內容。

【17:50】由胡志偉提出不得就譴責林卓廷採取任何行動的議案，最終在地區直選以16票贊成、16票反對，及在功能組別以9票贊成、16票反對，議案被否決，譴責林卓廷動議需交付專責委員會調查。

【15:30】民主黨尹兆堅稱，當晚何君堯與白衣人稱兄道弟，批評他竟然提出譴責林卓廷議案。他又引用電影《九品芝麻官》中的劇情，稱何君堯如主角「常威」一樣，做盡壞事後卻去控告他人，將原告變被告、被告變原告，強調何是不知所謂。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，今日應該談及譴責林卓廷議案，惟不少民主派議員發言稱議案內容非事實，他強調若他們是理直氣壯，怕甚麼展開調查。他提及雖然何君堯被拍攝到與白衣人握手令公眾有所聯想，但認為應該給予何解釋的機會。周浩鼎亦批評民主派雙重標準，「合心水就查唔合就不查」。

林卓廷表示，支持胡志偉提出的議案，他批評何君堯的議案內容全屬捏造、抹黑，強調這是歷史上最不公道的議案，「欲加之罪 何患無辭」。林卓廷又指，三名聯署支持議案的議員容海恩、姚思榮及潘兆平「淪為第一人渣的應聲蟲」，何君堯其後要求主席梁君彥裁定「人渣」一詞是否立法會容許的詞語，梁君彥其後提醒林卓廷要留言言詞，林卓廷隨後改為「淪為香港第一公敵的應聲蟲」。林卓廷稱，最荒謬是議案內容指其721到西環中聯辦外集結，「屈人唔好屈得咁離譜」，強調當晚中環、上環都沒有去過，批評議案內容不少是歪曲事實。

【13:20】何君堯根據《議事規則》49B(1A)條動議譴責民主黨林卓廷，指控林卓廷在7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」，屬行動不檢。

【12:10】陳志全提出「不得就譴責議案採取行動」 在中午十二時許表決，議案未能分組點票下未獲通過，譴責鄭松泰動議需交付專責委員會調查。

鄭松泰。（資料圖片）

容海恩指，鄭松泰在7月1日立法會大樓遭破壞時，在網上直播介紹大樓布局及設施，協助示威者非法進入及破壞，毫不尊重議會。

公民黨郭家麒及議會陣線區諾軒則指，相關案件未完成審訊，鄭松泰仍是無罪之身，不應未審先判。至於經民聯梁美芬稱，立法會大樓遭破壞，沉重打擊法治，對香港的負面影響比「721」、「831」事件更嚴重。她又批評，泛民議員以無罪假定的理據去支持鄭松泰，但就動議譴責何君堯。

