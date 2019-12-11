立法會否決解除邵家臻職務議案　郭偉強批泛民只問立場、不問道德

立法會今日(11日)以31票贊成、25票反對，否決解除社福界邵家臻議員職務議案。動議的工聯會黃國健表示，邵家臻是當日參加佔中的骨幹人物，並多次公開表示會為自己行為負責，故立法會依家將他革除職務是情、理、法俱備。

立法會否決解除邵家臻職務議案。(張浩維攝)

工聯會黃國健根據《議事規則》第49B(1)條動議，解除社福界邵家臻的職務，他發言時聲明指自己和邵無私人仇怨，又指過去多年有不同議員因違法而被取消議席，立法會應以同樣準則處理邵家臻，否則是對其他被取消議席的議員不公。他引用亞里士多德的論述強調「法律就是秩序」，認為「公民抗命」的元素是要以和平非暴力進行，示威者亦要願意接受刑罰，惟由佔中開始卻沒有多少示威願接受法律制裁，「就是這個違法不執法的問題，一直延續到今日，造就今日的年輕人自以為幫香港。」

黃國健指邵家臻是當日參加佔中的骨幹人物，他也多次公開表示會為自己行為負責，故立法會依家將他革除職務是情、理、法俱備。

建制派何君堯表示，支持議案不等於憎恨反對派議員，但既然邵家臻已經被判刑超過一個月，就應該「是其是，非其非」，以尊重法治的態度支持解除他的職務，認為其他民主派議員應該憑良心投票。

工聯會郭偉強則批評民主派議員只問立場、不問道德標準。他表示，在網上收到留言查詢為何陳淑莊及邵家臻尚未被解除議員職務，認為香港不是沒有民主，反而是太過民主，「縱使犯規都要投票搣柴」，指今日社會已經去到有理說不清的情況。

郭又指，動議需要全體議員三分之二的投票通過，門檻相當高，建制議員在現有政治格局下無法通過議案，「以整個社會的精神道德而言，三分之二的門檻又很低」，因為原本大家都一致認為犯規就要受罰，惟有三分之一反對派議員只問立場，不問道德標準，所以不能通過議案。

何君堯發言支持黃國健的動議。(張浩維攝)

何君堯發言支持黃國健的動議時，講話至11分鐘時被立法會主席梁君彥提醒他離題，民主黨黃碧雲向梁表示：「你都忍得佢好耐，我哋大家都係。」梁君彥回應稱：「我都忍得好多議員好耐。」何君堯隨即接話：「主席真係有海量。」

議案最後有57名議員投票，其中31名議員贊成，25名議員反對，議案未獲三分之二議員支持下被否決。多名建制派議員未有現身投票，包括經民聯吳永嘉、石禮謙、劉業強、張華峰，新民黨葉劉淑儀葉劉淑儀、民建聯李慧琼、實政圓桌田北辰、自由黨邵家輝、鍾國斌、張宇人、謝偉俊。