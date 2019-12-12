建制公務員協會去信財委會　反對獨立審議警察加薪

反修例風波下，警方執法成為政治爭議核心之一，有民主派議員要求立法會財務委員會在審議公務員加薪撥款時，抽起警隊加薪分開處理。政府人員協會昨日（11日）去信立法會財委會，指反對將警務人員薪酬調整抽起獨立審議，過往沒有這種先例，要求加快審議公務員薪酬調整議案。

政府人員協會要求盡快通過全體公務員，包括警務人員加薪的議案。（資料圖片）

政府人員協會主席馬志成指，歡迎財委會開始審議公務員薪酬調整議案，但反對分拆警務人員部分。信件指出，現行公務員薪酬調整機制沿用多年，涵蓋全體公務員，警務人員是公務員團隊一分子，不認同將其加薪分拆出來處理和表決，過往亦沒有先例。

馬志成表示，公務員亦是勞工階層，與一般打工仔無異：「我們只想每年獲得調薪去應付通脹和生活費用變動，並不希望公務員調薪被政治化，甚至受到拖延或影響」，認為公眾如對政府部門或公務員表現不滿，應透過現有渠道反映，呼籲財委會盡快審議及通過議案。

政府人員協會屬工聯會屬會，政治立場親建制，曾公開批評民主派公務員於8月初的集會不符政治中立，但呼籲公務員參與由守護香港大聯盟舉辦的「反暴力，救香港」集會。

另外，第一標準薪級公務員評議會（職方）主席林榮松亦於昨日去信財委會主席陳健波，反對獨立審議警務人員調薪，指公務員每年的薪酬調整乃按既定機制進行，並適用於全體公務員，多年來行之有效，呼籲財委會盡快通過2019-20年度全體公務員薪酬調整的建議。