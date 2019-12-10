鍾國斌：不贊成抽起大學撥款及警隊加薪　公務員加薪無關表現

立法會財務委員會上周開始審議2019至20年度公務員薪酬調整，民主派的立法會議員與候任區議員發起聯署，要求政府將警隊加薪獨立審議。自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今早（10日）接受商台節目訪問時表示，他不贊成政府撤回中文大學及香港大學醫療教學設施的撥款申請，但同時不贊成抽起警隊加薪。
鍾國斌認為，公務員加薪每年度都是「一條數」，相關加薪幅度是因應通脹因素，而非與公務員的表現相關，因此抽起會對他們不公平。
民主派與候任區議員發起聯署，要求政府將警隊加薪獨立審議。（吳倬安攝）
接受同一節目訪問的民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，政府應該考慮先將公務員加薪方案撤回，將其分拆成警隊與其他公務員兩項議案，重新遞交予財委會。
陳淑莊認為，分開表決可不用拖累其他公務員加薪，她亦希望不會拖累其他公務員加薪，因此她希望公務員應透過工會發聲，要求政府分拆方案，惟她承認：「（分拆方案）肯唔肯做要視乎政府。」
財經事務及庫務局早前去信立法會財務委員會，指得悉有議員對兩項分別涉及中大及港大醫療教學設施撥款申請表達關注，因此提出撤回兩項議程。曾任中大校董的工聯會立法會議員何啟明在會議期間稱，對政府抽起相關撥款感到疑惑。鍾國斌的自由黨黨友邵家輝亦指，從未聽說過建制派要迫使政府收回項目，要求政府解釋為何撤回撥款申請。
中大擬建教學科研綜合大樓構思圖。（立法會文件）
財庫局局長劉怡翔早前回應質詢時表示，指抽起申請的決定是食物及衞生局收到不同議員的關注，當局需要更多時間游說和解釋，局方只是暫時撤回而非抽起項目，日後會重新加入議程，強調並非針對個別大學或大學學界。
民建聯立法會議員蔣麗芸於上月回應《香港01》查詢時指，她本人對於項目有所保留。她解釋，她不反對大學增添醫療相關設備及設施，如人體解剖室等，但她認為大學內已有大量空間及房間，不相信學生難有地方上課，不認同需要興建一座全新的大樓，「點會唔夠課室？大學咁大！遲啲讀大學嘅人會愈嚟愈少啦！」