鍾國斌：不贊成抽起大學撥款及警隊加薪　公務員加薪無關表現

立法會財務委員會上周開始審議2019至20年度公務員薪酬調整，民主派的立法會議員與候任區議員發起聯署，要求政府將警隊加薪獨立審議。自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌今早（10日）接受商台節目訪問時表示，他不贊成政府撤回中文大學及香港大學醫療教學設施的撥款申請，但同時不贊成抽起警隊加薪。

鍾國斌認為，公務員加薪每年度都是「一條數」，相關加薪幅度是因應通脹因素，而非與公務員的表現相關，因此抽起會對他們不公平。