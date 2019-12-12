【政壇諸事町】鄭松泰開live點評建制　指容海恩未婚懷孕才應譴責

立法會今日（12日）討論譴責議員鄭松泰的議案，內容指他於7月1日立法會衝擊事件中協助示威者，並於Facebook進行直播，介紹立法會綜合大樓內部布局及設施，並告知公眾及示威者警察是否在場，認為此舉屬《基本法》第七十九條第（七）項所指的行為不檢。 會議期間，鄭松泰於自己的辦公室中開啟Facebook直播，點評建制派於《逃犯條例》爭議中表現不濟，過程中包括大量粗口。他又嘲諷提出譴責動議的議員容海恩，指她身為基督徒而未婚懷孕，反問是否也應面臨譴責動議。

鄭松泰反問，容海恩未婚懷孕又是否應面臨譴責。（資料圖片）

嘲7.21事件何君堯「做多咗」

鄭松泰指，7月1日衝擊立法會事件是建制派的轉捩點，因為「暴徒」出現，令建制派要團結起來，但最後他們也無力平息事件，鄭松泰於過程中不斷爆粗，指建制派「成班仆X，養你哋都唔知做乜」、「X你你自己切腹啦」。

他又嘲諷何君堯，指其在7.21元朗襲擊事件中「做多咗」，又指有鄉事派人物在「自己地頭」鬧出如此嚴重的事件，引來蝴蝶效應，令香港人學懂還擊，事情一發不可收拾。他又揚言，有意加入針對何君堯的調查委員會。

容海恩：自己非基督徒 鄭松泰應先「顧掂自己」

鄭松泰又指，這次是他任內第二次面對譴責動議，認為建制派啟動《議事規則》第49B(1A)條動議譴責議員太過兒戲，並反問提出譴責動議的容海恩：「兩年抱兩，作為基督徒，未婚生B，唔通我又整條49B譴責佢呀？我為全香港基督徒譴責偽基督，咁樣呀？」他稱，這涉及的議員操守問題，應比起針對他的議案內容更大。

《香港01》記者致電容海恩查詢，她回應指自己並非基督徒，又指言論屬轉移視線：「呢個係私人問題，我幾時生仔、幾時結婚關佢乜事？」又認為鄭松泰應先「顧掂自己」。她又指，鄭松泰不必全程避席，有意見大可在會議廳內發表。