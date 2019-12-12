羅永聰料林鄭9月前被換機會低　政府需檢討避再有專家辭職

自外媒10月報道中央有意明年3月撤換特首林鄭月娥後，坊間屢傳林鄭被換的消息。前財政司司長曾俊華的政治助理羅永聰今（12日）出席《議會內外》節目時表示，預計政府班子9月前被換的機會低，因區議會選舉後117名由全體區議員互選產生的特首選舉委員會委員中，有105人落馬，若特首被換需要先補選該105席，加上明年9月便是立法會選舉，現實上不可能做到，但9月後會怎樣就不知道。 對於外媒報道指，監警會早前邀請的5名國際專家全體辭職，羅永聰認爲「好難睇」，不管港府計畫成立獨立調查委員會，或獨立檢討委員會，如盼藉着國際有聲望獨立人士為其背書，便需檢討如何保證或避免再有專家辭職。

相信政府明白 不處理問題「一有事就會燒」

羅永聰指，現時政府舉步為艱，「做乜都唔靈」，直指現時解決不到的事或要通過一場選舉，換屆換領袖才能有出路。但短期内如補選特首，亦需補選特首選舉委員會，而明年9月便是立法會換屆之時，政府不可能處理到。

對於近日示威活動，羅永聰表示，黑衣人示威規模縮小，認爲他們得悉沒有那麽多支持者，但需觀察事件動態會否減退，形容現時香港像一間充滿怨氣的房間，當有事件發生便會點燃，而大家都不希望經歷一場「爆炸」。羅永聰相信政府知道現時只是稍作停頓，明白不處理問題，「一有事就會燒」。

獨立調查委員會好重要 國際專家辭職「好難睇」

羅永聰又認爲，公衆關注的獨立調查委員會是好的及重要的，反問當局是否只有這枚彈藥。有外媒昨報道，監警會早前邀請的5名國際專家全體辭職，羅永聰認爲「好難睇」，港府需好好記住，當局雖願藉獨立、有聲望人士替其「背書」，作第三方確認，但有名望人士並非橡皮圖章，認爲政府需檢討將來計畫成立獨立調查委員會，或獨立檢討委員會，該如何保證或避免再有專家辭職。

至於政府跟民間的溝通是否有效，羅永聰對此有保留，認爲溝通不一定需靠政府，質疑「傾完知多咗，又點？」。

羅永聰（右）預計政府班子9月前被換的機會低。（《議會內外》影片截圖）

證「朱媛」非高幹 盼輔導年輕人勿訴諸暴力

上月18日晚上，羅永聰與建制派元老曾鈺成等人進入理大校園，羅永聰指當天跟曾鈺成開會期間，曾的助手席間提到收到不少家長求助，稱子女被困，同席的校長亦表示收到相關求助，席間人士便提議即席到理大，盼由獨立中立人士從中周旋，而當時警方代表曾對他們說不能保障他們的安全。對於當晚另一焦點為曾鈺成一進内便向在場人士詢問「朱媛」去向，羅永聰表示，「朱媛」為曾鈺成助手的朋友女兒，他親眼見證，並非高幹，而爲何該人被包全身，羅永聰指在場人士離開時亦包裹全身。

羅永聰又提到，他有3天曾進入理大内，有深刻體會，認爲現在面對的問題不只是政治問題，很多其他問題從而引申出來，問題非政治手段能處理。他希望社會福利署、教育局、校方與警方，能找那群需接受輔導的年輕人，特別是早前被記名的年輕人，協助他們在未犯事之前，思考用哪種非暴力的方法去表達訴求，盡量利用學校社工資源幫助他們，不要選擇做傷害自己的事。