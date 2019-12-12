【逃犯條例】監警會國際專家組退出　謝偉銓：不揣測報告公信力

反修例示威中，警方執法行動成為爭議焦點，特首林鄭月娥9月初宣布邀請海外專家，協助監警會審視反修例風波期間的警方行動與投訴。五人國際專家組昨日（11日）發表聲明宣布退出，監警會副主席謝偉於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，首階段報告預料年底會公布，現階段不會揣測報告的公信力，但會在可行範圍內盡力做，務求做到公平公正。

謝偉銓表示，過往監警會與專家小組交流意見時，大家都很清楚監警會欠缺調查權的問題。他指在《獨立監察警方處理投訴委員會條例》的限制下，監警會可主動做的事情有限，如做得太多，又怕被指越權，承認在這種情況下，監警會工作如得不到特首和警務處處長的配合，會相當困難。

謝偉銓提到，首階段報告出爐後，會吸納公眾意見，或會調整其第二、三階段工作。被問到報告的公信力，以及如果公眾對首階段報告反應負面會否叫停第二、三階段工作，謝偉銓皆表示不便揣測，但會在可行範圍內盡力做，希望達到公平公正。

被問到是否支持成立一個具獨立調查權力的委員會，謝偉銓未有正面回應，指「現時（監警會）同事正努力工作，今日評論任何事都不適合。」他又承認，政府聘請這批國際專家的費用「應該都唔平」，但指記不起實際數字。