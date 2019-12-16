【林鄭述職】林鄭：對領導人評價感鼓舞　習講話不影響警執法策略

反修例示威持續逾半年仍未平息，特首林鄭月娥今日（16日）分別向國家主席習近平和總理李克強述職，其中習近平稱讚林鄭月娥在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定的，並堅定支持林鄭帶領特區政府依法施政，堅定支持警方嚴正執法。 林鄭月娥傍晚在駐京辦會見傳媒總結行程，感謝領導人肯定特區政府工作，政府會繼續止暴制亂。被問到領導人強調要維護國家安全，港府是否有壓力就《基本法》23條，林鄭指23條是憲制責任，但需要審時度勢，目前最重要是壓制暴力。 《香港01》記者鄭榕笛北京報道

林鄭月娥在北京總結行程。（鄭榕笛攝）

林鄭月娥開場發言時表示，今次的述職背景和往年的不同，因今次有修例風波帶來的動盪，並且是回歸以來最嚴峻複雜的局面。她與領導人詳細匯報香港詳細情況，以及經濟、民生影響。她提到近期暴力行為有所減退，但仍時有發生。她感謝兩位領導人全力肯定工作，重申目前最重要任務，是依法止暴制亂，堅守一國兩制方針，以及保持香港的繁榮穩定。

被問到習近平開腔支持警方執法，日後會否進一步鼓勵警方強硬執法，還是會「剛柔並濟」。林鄭指，習近平支持警方嚴正執法，11月在巴西時也已提過。她認為，實際如何做到「嚴正執法」，是由執法部門決定，她即使作為行政長官，也不會去指示每一場示威的執法。她又指，香港警隊以文明克制享有國際聲譽，在6個月的暴力事件中，警隊也是按照法律和警隊的指引行動，所以不認為習主席剛才的說法，會改變警隊執法策略。

習近平今日聽取林鄭月娥匯報過去一年工作。（資料圖片）

領導人對推出利港措施反應正面

林鄭引述指，習近平重申11月在巴西出席金磚國家領導人會議時發表講話，表明中央對香港局勢的基本立場和態度，當中提到三個「堅定不移」，包括維護國家主權、安全及發展利益的決心堅定不移、貫徹「一國兩制」的決心堅定不移、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。習主席也提到，支持特區政府依法施政、警方嚴正執法，希望社會各界人士團結一致，重回正軌。

她又指，香港經濟發展要重回正軌，需要中央大力支持，所以她與總理李克強會面期間，提出中央可否推出更多有利香港發展的措施，領導人的反應正面。兩位領導人認為香港社會存在一些深層次矛盾，這亦是為何她較早前提出獨立檢討委員會。

23條立法需審時度勢

被問到領導人有否就《基本法》23條立法給予壓力，林鄭重申維護國家主權安全是特區政府的憲制責任。23條立法過往曾在香港引起很多爭議，因此要成功做到這工作，有需要審時度勢，待一個好的機會、好的環境和條件才能推行。今日首要任務，是針對過去6個月的社會動盪和暴力事件，去壓止暴力。

習近平去年稱讚林鄭交出「良好成績」，今次則是對其勇氣和努力的「充分肯定」，有記者問到這是否表示領導人對其止暴制亂的成績不滿意。林鄭指，很難逐字比較每次領導人的講話，又提到習主席是理解自己這半年來受到壓力，認為她有擔當，展示了一定的勇氣，她覺得是「受到鼓舞」。

她又提到，目前除有暴力事件，還有經濟下滑導致的民生事件要處理，如失業、倒閉潮等，兩位領導人都表示理解香港局勢嚴峻。至於紓困措施，是由特區政府密切監視社會狀況後積極回應，領導人已明白，政府由今年8月起已分別推出過4輪紓困措施。

林鄭又指，香港過去很幸運，經濟發展得很好，上一次出現經濟危機已是十年前，出現財政赤字更是十五、六年前，所以現時是時候好好使用過往累積的盈餘，為市民解困。

監警會專家小組退出，報告公信力備受考驗。（資料圖片／盧翊銘攝）

獨立檢討委員會有信心物色人選

被問到監警會聘請的專家小組早前集體退出工作，林鄭指，監警會是獨立法定機構，職責包括處理警方投訴，以及在社會事件中出現較多投訴時，檢視警方行動是否有程序上的不足並提出改善建議。她指監警會審視的事實報告，是按照法例賦予的職權進行，希望社會大眾尊重監警會行使其法定職權、認同監警會在這5至6個月之間的工作、給予空間和時間讓其明年初提交報告。

勞工及福利局局長羅致光較早前提到，獨立檢討委員會找人選有困難，林鄭回應指，現時香港社會分化、政治立場先行，很多人如表現出支持政府，可能會受到起底、網上欺凌，她舉例指早前有演藝界人士支持警隊，也受到一些傷害。所以她認為，個別政府曾經物色的人士，可能會就以上問題感到擔憂而改變主意，但她相信繼續解說這個委員會對香港未來的重要性，最後可找到合適的社會人士擔當以上工作。至於不成立獨立調查委員會，她指政府立場很清晰，沒有補充。