【林鄭述職】習近平：林鄭在非常時期展示勇氣擔當　中央堅定支持

國家主席習近平今日（16日）下午在中南海接見赴京述職的特首林鄭月娥。習近平表示，林鄭月娥在非常時期展示的勇氣和擔當，中央是充分肯定的，中央堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，希望香港社會各界團結一致，共同推動香港發展重回正軌。 他強調三個「堅定不移」，包括維護國家主權安全、反對任何外部勢力干涉香港事務。 《香港01》記者鄭榕笛北京報道

國家主席習近平上月曾在上海會見林鄭月娥，強調止暴制亂是香港當前最緊迫的任務。（新華社）

習近平：支持警方嚴正執法

習近平在中南海會見林鄭月娥，二人開場時握手約十秒，林鄭月娥換上藍色外套，與習近平的領呔同色。主管港澳事務的國務院副總理韓正、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民亦在場。

習近平開場發言時表示，2019年是香港回歸祖國以來，局面最為嚴峻和複雜的一年，面對各種困難和壓力，林鄭月娥能夠堅守「一國兩制」原則底線，依法施政、克盡職守，做了大量刻苦工作，帶領特區政府積極回應社會關注，採取一系列政策措施扶助企業、紓解民困，為了社會解決深層次矛盾的問題，「對你在香港非常時期展示出的勇氣和擔當，中央是充分肯定的。」

習近平表示，他於11月14日在巴西出席金磚國家領導人會議時發表講話，表明中央對香港局勢的基本立場和態度，當中提到三個「堅定不移」，包括維護國家主權、安全及發展利益的決心堅定不移、貫徹「一國兩制」的決心堅定不移、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。習近平指，中央堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，希望香港社會各界人士團結一致，共同推動香港發展重回正軌。

林鄭：感謝中央信任

林鄭月娥感謝習近平對香港近半年局勢的關心，以及對她們的指導，又感謝習近平對她及特區政府在處理「這麼大的危機」的信任和支持。