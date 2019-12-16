【DQ覆核】明上訴不獲批或即失議席　范國威區諾軒：民運心不會變

香港眾志周庭及劉頴匡去年報名參選立法會遭DQ，兩人其後提出選舉呈請，今年9月獲判勝訴，惟法庭同時裁定該兩次補選中勝出的區諾軒及范國威非妥當當選。區及范早前向終審法院申請上訴許可，法院明早將開庭審理；若法院不批出上訴許可，兩人的議會之路最快或在明日止步。 兩人今(16日)舉行傳媒茶聚，區諾軒表示，難以評估勝算，但強調無論明日結果如何，他參與民主運動的心不會變；范國威則指，循311補選晉身議會後，經歷一地兩檢、反逃犯條例修訂等戰役，他感到與有榮焉。

兩人自言有淵源，同在「選手村」將軍澳唐明苑長大，曾任民陣召集人，亦是前民主黨黨員。（羅家晴攝）

范國威、區諾軒自言頗有淵源：同在「選手村」將軍澳唐明苑長大，曾任民陣召集人，亦是前民主黨黨員，及後在311補選中勝出晉身立法會。未來二人又可能多一項共通性：明日法院將開庭審理兩人的上訴申請，若法院不批出許可，兩人或同告失去議席。

若失議席 范國威：最遺憾未能以《特權法》查警執法問題

范國威稱，若失去議案，最遺憾將會是無法引用《立法會（權力及特權）條例》，動議調查警方執法的問題。范又指，未來會協助改革區議會，他認為香港政制發展除議會外，公民社會同樣重要，故他建議地區工作者應擴闊視野，與公民社會連結。

區諾軒早前接受訪問時以「三文魚」比喻，指自己已完成產卵使命，在議會抗爭或協助素人出戰區選都不負選民所託。他今日笑言大自然是生生不息，某個地方定有自己的發展。區諾軒稱，不少民主派人士在區選後都找他幫忙，他坦言若失議員身份或出現難關和局限，但強調必會盡力協助。

若明日兩人失去議席，因本屆立法會會期只餘下約半年，或未必有足夠時間進行補選。（羅家晴攝）

區諾軒：議會抗爭時要「文武雙全」

被問到最難忘對方在議會的工作，范國威稱對方在一地兩檢議案中化身「金教練」衝向主席台抗議；區諾軒則指難忘對方「如履薄冰」的格言，在議會和政治工作同樣道理，他認為議會抗爭時要「文武雙全」，不能單靠動作，有時亦要掌握主席的思考，要令他「短路」。

倘明日兩人失去議席，因本屆立法會會期只餘下約半年，或未必有足夠時間進行補選。區諾軒指，若有補選而團隊覺得他適合的話可考慮；至於換屆選舉，他則稱自己希望攻讀博士學位，但會視乎情況。范國威則稱，會積極考慮參選明年的換屆選舉。