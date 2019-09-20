【DQ覆核】區諾軒料今公布上訴決定　范國威下周晤律師商討

香港眾志周庭就「3.11」港島立法會補選提選舉呈請，法庭在本月2日裁定周庭勝訴，在補選中勝出的立法會議員區諾軒被裁定為「非妥為當選」，若他在明天之前不提出上訴，將會失去議員資格。區諾軒今天（20日）上午將於終審法院門外見記者，交代上訴決定。據悉，區諾軒將會提出上訴。區諾軒回應時表示暫不評論，留待今早一併公佈。 在「3.11」新界東補選當選的新同盟范國威，亦因劉穎匡提出選舉呈請勝訴，被裁定「非妥為當選」。范國威表示，其上訴期限為10月4日，下周會與律師團隊會面商討，再作決定。

范國威表示，其上訴期限為10月4日，下周會與律師團隊會面商討，再作決定。（資料圖片/羅國輝攝）

據了解，區諾軒將會就選舉呈請提出上訴。有民主派議員分析，民主派目前連同熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然，只有26名議員，若區諾軒失議員資格，民主派將進一步損兵折將。倘區諾軒、范國威失議員資格，但議會內表決一些需在席三分二議員通過的議案時，例如譴責議員動議，民主派有議員「甩轆」不在席，泛民或失去三分二否決權。

同時，法院雖裁定周庭勝訴，不過法官只是裁定DQ周庭的程序出錯，選舉主任仍有權因政治立場取消任何人的參選資格，此或成上訴的另一考量。

至於「3.11」新界東補選當選的范國威，亦因劉穎匡提出選舉呈請勝訴，被裁定「非妥為當選」。范國威表示，其上訴期限為10月4日，下周會與律師團隊會面商討，再作決定，他表示不論區諾軒、周庭或政府提上訴，提出上訴的法律理據是他重要的參考。