【政策分析】引入本地波博彩　培養「香港美斯」不是夢？

東亞足球錦標賽今日（18日）將迎來中港大戰，賽前國足與港隊一樣錄得兩連敗，但無阻這場「例行公事」的火藥味，國足隊長于大寶日前表明必須「拿下」香港。 談起香港足球，過去十年最經典可算是港足在世界盃外圍賽兩鬥國足，引起全城狂熱，惟不久之後又歸於平淡。適逢今年是港足東亞運奪金十周年，當年政府乘勢推出「鳳凰計劃」，資助足總改革香港足球，但十年過去成效不彰，不少人都慨嘆，為何本地波始終「搞唔起」？ 本地足球面對的限制相當多，缺乏資金是重要因素。立法會民政事務委員會本月初討論足球發展，多名本地球圈中人包括前港超球員黃耀富、足總董事陳志康等人，均以個人名義支持本地足球博彩合法化，希望刺激球市，究竟這是否振興本地波的出路？ 本地足球博彩問題，早在2000年代初推動賭波合法化時已有相關討論，亦是不少足球界人士長年爭取的目標。足球博彩只要配套足夠，可為賽事吸引更多眼球，從而帶來商業贊助、增加收入、吸引人才，反對者則擔心會帶來假波問題，最終議題到今日都未有處理。政府亦以「不鼓勵賭博」為由，迴避了這個相當重要的議題。

資金不足的惡性循環

本地足球發展局限，相信港人不會陌生。硬件而言，《香港規劃標準與準則》提到，每10萬人口便應有一個11人足球場，惟現時康文署轄下11人足球場只得62個，以全港七百多萬人口而言並不達標。莫說普通市民難有充足的踢球機會，就連職業球員都可能訓練場地不足，或要光顧「炒場黨」。

但除了土地問題，有一個結構性限制即使有球場都未必解決到，那就是資金。港超入場人數不多（本球季至今平均每場僅771人）、轉播權也不能化為收益，聯賽以至整個足總的商業贊助乏善可陳。翻查足總年報，「贊助、廣告和賽事轉播收入」數字近年浮浮沉沉，2017/18年度僅得477萬，佔總收入僅5%。現時足總的收入，主要來自政府和馬會，政府足球專責小組也承認此情況需改善。

商業贊助不足，連帶球會和球員生計也受影響。個別大牌球隊由於有班主大手投資，球員收入較高，但這些只是少數。而且，單靠班主注資的「老細足球」，其實是一盤回報無保證的生意，一旦班主意興闌珊或其他原因不再「泵水」，球隊就難以維持。以今年港超升班馬流浪為例，班費只有約400萬，要養25名球員，所以要起用不少年輕球員「捱義氣」以低酬金踢球。

球員生計難維持 縱有球王天分亦難發揮

足球員生計難以保障，更難吸引有潛質的球員投身足球或支援他們持續訓練。網上6年前就曾流傳一篇名為「如果美斯在香港出生」的潮文，提到即使有阿根廷球王美斯的足球天份，在香港足球員生計難以保障下，最後都是被家人催逼讀書，才能被埋沒，虛度一生。內容或許有誇張成分，但相信一定程度解釋問題所在。

整體環境限制下，不論是本地聯賽球隊，以至本地足球代表隊，成績都難有突破。現時港隊世界排名為139位，只比2009年上升4位，要殺入世界盃決賽周，更是遙不可及。本地足球打不出成績，球迷觀看本地賽事意欲又會下降，賽事商業價值降低，形成惡性循環。

阿根廷球星美斯在足球界幾乎贏盡一切個人榮譽，但港人或會想到，如果他生在香港，是否可能有今天成就。（路透社）

球圈中人倡投注本地波合法化

對此，引入本地足球博彩是球圈一項相當普遍的訴求。本地足球的「先天優勢」是時間良佳，一般於周末下午或傍晚開波。開放現金投注，可增加本地波受關注程度，長遠為本地足球吸引更多商業贊助，增加球隊和球員收入，不用只打「班主波」；政府亦可將本地波賭盤規範化管理，另立規例將投注彩池收益的一定比例用於本地足球發展。

當然，開放投注須有足夠政策配套，如打擊假波、防止利益衝突等。例如香港足總自2014年起，已與專門監測賭博盤口的數據公司Sportradar合作，監察可疑盤口防止假波；港人熟悉的英格蘭球壇，當地足總亦明令禁止足球從業人員投注任何足球相關事項，以防潛在利益衝突。

十多年前討論賭波合法化 政界反對聲音大

2000年代初，港府為打擊外圍非法賭波，研究賭波合法化議題。球圈中人包括時任足總主席康寶駒，都以個人名義開腔支持將本地波納入規範，認為這可增加本地波對市民的吸引力，連帶提高觀賽人數、轉播收益等，重回八十年代萬人空巷的光景。不過在那個年代，單論賭波已經極具爭議。反對者一般認為賭波合法化會鼓吹賭風，開放本地波投注更會衍生假波問題，所以政界仍普遍認為未是時候討論本地波投注。

結果政府公布的賭波規範化方案，涉及港隊及本地的足球賽事一概不接受投注。當時民政事務局發言人回應傳媒查詢時亦指，足球博彩規範化的目的是打擊非法賭波，當時非法賭本地球賽投注額不大，故暫時無意將本地賽事納入規範。

香港於2009年曾得到東亞運足球賽冠軍。（香港足球總會圖片）

「鳳凰計劃」徒具其形 羅傑承：投資有回報才有真正職業化

隨著港隊2009年東亞運奪冠後的足球熱潮，政府於2011年推出「鳳凰計劃」，提出一系列措施包括建立港超聯賽、加強青訓發展、裁判培訓等，政府分三年注資約6,000萬元予足總推動。其原意是通過頂級聯賽職業化，提升賽事水平，但計劃被指成效不彰，沒有對現時球員生計、場地不足等問題對症下藥。當球圈「老細足球」本質不變，將原本的港甲改組為港超只是徒具其形。

在「鳳凰計劃」醞釀期間，再有論者建議本地足球博彩合法化，曾協助南華2009年打入亞協盃四強的前班主、「羅神」羅傑承指出：「只有足球投資有真正的回報，香港足球才能真正職業化。」他認為以馬會的經驗和能力，相信可駕馭本地足球賭波合法化所帶來的管理問題。而最終鳳凰計劃顧問報告建議中，亦有提到「若在實施嚴密規例監控下，考慮容許博彩本地足球」；足總前行政總裁薜基輔、港隊前教練金判坤，都曾以個人名義支持本地波投注。

羅傑承十年前曾助南華打入亞協盃四強，燃起港人對本地足球的熱情，創下非外隊表演賽坐滿香港大球場的歷史，被網民稱為「羅神」。（資料圖片）

官方指不鼓勵賭博 區諾軒：日本乙組都賭得，為何本地不行？

當時足總官方認為，貿然推出政策或會導致打假波等問題，故決定在職業足球（港超聯）推行至第五季後再作討論。然而，這議題後來被束之高閣，政府沒有再深入研究。2018年7月，政府發表《香港足球總會五年策略計劃–中期檢討》，對於開放本地足球投注更是隻字未提。

該年7月20日的立法會民政事務委員會中，時任議員區諾軒質問為何馬會的足智彩「連日本乙組、瑞典聯賽賭盤都可以有，為何就是本地沒有？馬會投注站經常有些中年大叔在看日本乙組聯賽直播，為何他們不是看本地球賽？」不過署理民政事務局局長陳積志回應指，特區政府的政策是不鼓勵賭博，又指看不到以上建議對推動足球的幫助。

這番解釋實屬似是而非。首先如上所述，開放本地足球投注，與賽事的商業價值是直接相關。更核心問題是，如果政府認為開賭盤等同鼓勵賭博，那根本連16年前的賭波合法化都不應該出現。

況且賭波可能引伸的問題，如病態賭博、假波等，現實上不可能完全禁絕，因為有波必有賭，這是人性，地上不賭地下賭，本港不賭境外賭。所以，目前本地波在香港未有接受投注，但近年香港球圈仍曾爆出零星的假波醜聞。反而，通過刺激球市增加球會及球員收入，可起「高薪養廉」之效，減低球員因薪金微薄受「引誘」的機會。

區諾軒曾質問為何連日本乙組、瑞典聯賽都可以投注，本地足球卻不行。（資料圖片）

足球團結人心 商業價值值得深挖

足球是本港最普及、最受歡迎的運動。數萬人一起在香港大球場大叫「香港勁揪」，看著港隊贏球，更有團結人心的作用。但足球運動需要資金，總不可能永遠等待大老闆注資。增加聯賽的商業價值，令其自行發展才是長遠之道。如果政府真的認為引入投注不可行，就應該深入解釋具體有什麼技術困難、現時到底欠什麼條件，例如是否政府沒有信心監管妥當，但「鼓勵賭博、假波問題」本身肯定不是具說服力的反對理由。

東亞運動會奪冠至今十年，當日為港隊頂入追和一球的「陳七」陳肇麒，亦已步入職業生涯後期。回想他多年前受訪時，曾稱西班牙球星韋拿「踢法似我」，被網民揶揄自比國際球星。但其實這不應該是一個笑話，香港一樣可以產出自家的球星，像日本的本田圭佑、南韓的孫興慜一樣，比亞洲人身份立足國際球壇，就看政府有沒有決心為年青球員提供一個理想的成長環境。