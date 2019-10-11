【政策分析】林鄭反問「肥彭」怎平息示威浪潮　可能問對了人？

反修例示威浪潮持續逾4個月，港府對當前亂局幾近束手無策。前港督彭定康早前指出，特首林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》訂立禁蒙面法的行為瘋狂。林鄭周二（8日）回應新華社記者提問時，反問如果類似事情發生在自己的國家，「肥彭」會如何處理。 林鄭這一問，可能真的問對了人，香港人認識的「肥彭」是他前港督的身份，但當年他回到英國之後，就獲任命處理纏繞幾十年的北愛爾蘭警政問題。當時彭定康領導獨立委員會，深入研究當地警民關係破裂的底因，最終平衡各持份者要求，於1999年發表報告，建議重組北愛警隊、成立獨立具實權的監警機構等，令當地警民關係重回正軌，被認為是國際上重建警隊信譽的一次寶貴經驗。

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北愛亂局：傳統宗教衝突掀警政問題

警政問題在任何地區都有一些共通點：政府要靠警隊維持公共秩序，往往賦予警察許多特權，尤其在面對一些較嚴竣的社會環境時，對警方的過度執法問題傾向「寬鬆處理」，但很多時令民眾更加不滿政府處理偏頗，從而激發更多矛盾，甚或將對政府的仇恨轉移到警察身上。

而當年「肥彭」處理的北愛警政問題相當複雜，背後更掀涉數百年的矛盾。愛爾蘭島傳統上親天主教，英格蘭則是新教為主，新舊教派衝突持續數百年。1922年英國和愛爾蘭分治後，南愛爾蘭獨立，北愛則劃歸英國。於是北愛同時存在較親英的移民（保皇派），以及親天主教愛爾蘭本島人（共和派）。而當時倫敦政府的政策，天主教徒在北愛受到各種制度上的歧視，例如選區劃分、就業等。而當時在北愛的皇家阿爾斯特警察（RUC）訓練較軍事化，權力亦相當大，可隨意搜身、拘禁，執法時亦屢被指針對天主教徒。

六十年代末，北愛的民權運動興起，民眾上街要求改善人權問題。不過親英的保皇派認定這是一場叛亂，意在推動北愛脫離英國搞獨立，其後倫敦政府對運動展開強力武力鎮壓，觸發無日無之且血腥的衝突。在整整三十年間，兩派不斷爆發武裝衝突，死亡人數以千計。

彭定康20年前負責北愛警政改革，得到相當成效。（資料圖片）

兩派停火後 警隊改革成重點

1998年，兩派在多次對話後同意停火。該年4月的《貝爾法斯特協議》，倫敦政府承認北愛大部分人民同意留在英國，但同時與愛爾蘭有緊密連結。搞清楚北愛爾蘭的地位問題、基本原則，為時30年的衝突亦走向緩和。

但協議其中一個必須全面處理部分，是化解RUC與天主教徒之間長年累月的積怨。因在30年的動盪時期，RUC強力鎮壓示威，隨意凌辱、毆打示威者，又聯合保皇派民兵、黑幫等組織襲擊共和派人士，並阻撓刑事調查、銷毀證據，也不須為其行為負責；共和派則以伏擊、汽車炸彈襲擊等手段反擊警察，雙方仇恨深種，事件也經常波及無辜平民。

所以《貝爾法斯特協議》簽訂後，警政問題成為兩派爭議核心。共和派認為RUC必須解散重組，保皇派則認為RUC必須原封不動。兩派各持己見之下，剛卸任港督的「肥彭」就接下這個燙手山芋。

北愛警政問題纏繞多年，經彭定康報告的建議，改組為現時的PSNI。（PSNI網站圖片）

彭定康報告：全面改革警政 警隊形象大幅改善

彭定康卸任港督後，於1998年接受時任英國首相貝理雅所託，領導新成立的獨立委員會，推動北愛警政改革，促成兩派人士對話。身為天主教徒的彭定康，並沒有因為宗教立場倒向其中一方，而是嘗試中間落墨。1999年9月，委員會發表名為《A New Beginning》的報告，提出多達175項建議。報告亦被稱為「彭定康報告」。

主要的建議，包括RUC不須完全解散，但改名為北愛爾蘭警察（PSNI），徽號亦要更改，去除過往警隊予人的負面、偏頗印象；警隊獨立於行政部門，改由各黨派的議員和公眾人士擔任委員的警察管理局管理；警員招募比例，保持天主教和新教徒各佔一半；設立獨立於警察體制的投訴制度；警隊道德守則和誓詞加入保障人權要求；警局不再掛起英國米字旗等等。

當時報告出爐後，短期內是受到親英派及共和派雙方同時批評。不過北愛自治政府其後認真吸納了建議，分階段付諸實行，20年過去，絕大部分的建議已經「找數」。部分建議例如警察招募比例各半、改革監警制度，受現實資源等限制，未必可十全十美實行。

不過無可否認，「彭定康報告」後，北愛爾蘭全面改革警隊，公眾對警隊觀感有大幅改善。根據當地司法部2017/18年度調查，81%人對警隊整體工作有信心；51%受訪者對認為警隊工作表現「好」或「非常好」，比2007/08年度升10個百分點。

反修例示威中，警方執法行動不時引起爭議。（余俊亮攝）

近半市民對警隊零信任 獨立調查在所必須

在今日香港，警民關係已跌至谷底。較早前中大調查更加指出，48%受訪者給予警隊0分評價；各種針對警方的指控，即使警方多次澄清仍然不斷發酵；警方近日在各區處理示威期間，不斷遇到街坊包圍指罵，有警員遭單車擲中受傷時，圍觀者的第一反應竟是歡呼拍掌。這種現象確實不健康，但明確顯示警隊公信力已受重創，如可挽回公眾對警隊的信心，是未來無法迴避的一大議題。

持續逾4個月的示威浪潮，警權問題已超越逃犯條例本身，成為最主要的矛盾，惟在目前機制下，連調查權力都沒有、組成方式亦缺乏足夠公信力的監警會，最快也要明年初才公布6月9日至7月2日期間的首階段研究報告，顯然難以回應不斷變化的事態發展；社會上不同光譜的人士，都再三建議政府應該成立獨立調查委員會，釐清示威浪潮始末以至警隊管理等制度問題，難道特區政府希望香港再走北愛爾蘭的舊路，任由社會亂局持續惡化甚至失控，大批持不同政見人士以至警察都枉送性命，累積成纍纍血債才悔不當初？

又或者，從積極面來看，既然如北愛爾蘭般，延續數十年、數百年的仇怨，也可以透過一個公正持平的獨立委員會化解，林鄭月娥還在等甚麼？