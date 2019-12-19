【專訪】兩遭賭場追債　張俊勇辭港區人大：我是中美貿易戰受害者

港區人大代表張俊勇近月兩度遭美資賭場追債，涉款合共逾千萬港元，引起內地關注。張俊勇接受《香港01》訪問時證實，分別於10月及本月兩次向全國人大常委會提出辭職。 他透露事件的來龍去脈，指本身早已委託律師與賭場商討還款方案，但近月其在美國的高科技公司被凍結資產，他亦未能入境美國，質疑事件與其人大代表身份，故有關賭場刻意高調入稟，自言是「中美貿易戰受害者」。 不過，張俊勇指事件損害全國人大代表形象，他不想因個人問題影響其他代表，辭職是最負責任的表現，又強調無人勸退自己。

港區人大代表張俊勇。（資料圖片）

美公司投資高新科技

張俊勇今年9月遭澳門美高梅入稟追討446萬元，日前再被美國拉斯維加斯康士登酒店入稟高等法院，指他欠下135萬美金的賭債，即約為港幣1050萬元，要求法庭下令張俊勇連本帶利還債。

正在北京的張俊勇接受《香港01》電話訪問時透露，今年10月及12已先後去信全國人大常委會提出辭職，但10月一次未有回音，故日前再次去信有關單位。他稱，今年4月已與賭場商討有關債項，並提出還款方案，包括變賣資產，事件本為商業糾紛，「唔明白點解高調搞我（入稟追債）」，質疑事件與其人大身份、中美貿易戰有密切關係。

張俊勇透露，他本身在美國有公司投資高新科技，包括太功能相關技術，當中涉及敏感技術，但公司戶口早前被美方凍結，他亦不能入境美國，但他不認為自己在事件上有錯。

現屆36名港區人大代表於2017年選出。（資料圖片）

「自願離開，無人勸退」

不過，張俊勇表示，有關案件在內地輿論引起反響，有不少「負評」，他不想其個人問題影響全國人大代表聲譽，「人大代表有很高的道德標準，不是掛名職位，要白過白紙，如果我只諗自己就太過自私」，為免影響人大代表形象及其他同事，故決定請辭。

他稱曾與個別人士商討決定，但從來「無人迫我辭職」，機制上亦難以因個人問題罷免或「搣柴」，但他希望從大局著想，辭職是有擔當、最負責任的表現。張俊勇說，對辭職決定無怨無悔，亦不覺得事件影響與中央關係，他未來會繼續在不同崗位為國家和香港服務，亦感謝家人及朋友諒解。

教聯會會長黃均瑜將頂替張俊勇，出任港區人大代表。（資料圖片）

教聯會黃均瑜補上

現屆36名港區全國人大代表於2017年底選出，張俊勇以約1300票排第33位當選，首次晉身國家最高權力機關，但人大生涯只維持兩年多便要結束。翻查資料，回歸後未試過有港區人大代表主動辭職。

根據規定，若代表因故出缺，將按人大選舉結果的得票數目，順序依次遞補，今年3月港區人大王敏剛離世時，由得票排第37的陳曉峰頂上；若張俊勇辭職獲接納，就由得票排第38的教聯會會長黃均瑜接替，令這個傳統左派組織在人大取回一席。

全國人大常委會本月23至28日在北京開會，議程包括審議人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告、審議有關任免案等，張俊勇的請辭最快在今次會議通過。