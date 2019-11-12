【專訪】局勢升溫　港區人大倡特首允事後獨立調查　向中央爭政改

反修例示威持續不斷，昨日全港多區爆發激烈衝突，特首林鄭月娥表明示威者一定不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」。示威者五大訴求之中，以成立獨立調查委員會最受支持，港區人大代表張俊勇表示，林鄭月娥可公開承諾待事件平息後，在不影響司法程序下成立獨立調查委員會調查整場風波，包括示威者資金來源、警方執法問題，相信有助安撫社會情緒。 他認為，修例風波反映的深層次矛盾並非房屋或民生問題，而是政治制度裹足不前，「不要掩耳盜鈴，覺得解決了經濟問題就無事」，認為林鄭應拿出勇氣，向中央提出進行大刀闊斧的政治改革。

港區人大代表張俊勇。（資料圖片）

事後獨立調查不代表政府就範

張俊勇接受《香港01》訪問時表示，對香港目前情況感到灰心，因暴力示威已持續多月，仍未有平息跡象，建制派的區選拉票活動亦大受影響，部分人開始覺得贏輸也無所謂。他批評示威者四處堵路、縱火甚至向市民潑易燃液體，行為過火，形容示威者為「恐怖份子」，他支持警隊嚴正執法，盡快止暴制亂。

面對示威持續不斷，張俊勇認為，特首林鄭月娥應更積極回應社會聲音，例如承諾待示威活動完全平息後，在不影響司法程序的前提下，成立獨立調查委員會調查整場風波，包括政府管治、示威者背後資金或組織，以至警方執法問題，認為有關做法可「還警察一個公道」，「點解咁簡單 (政府) 都不肯承擔？」

張俊勇強調，承諾在事件完結後作獨立調查，不代表政府就範或放棄原則，「但政治要求不能不處理，若現時講明之後會做，有助安撫社會情緒，令市民安心」，政府亦要解釋為何現時作獨立調查有困難。

林鄭月娥表示，暴力行為一定不能得逞。（李澤彤攝）

沒政改難走出死胡同

不少建制派將修例風波歸咎於樓價高、青年無法上流等問題，張俊勇認為是誤判，指政治訴求才是今次事件根本，「年青人不覺得有錢就大晒，他們追求一些價值觀，可能是民主，所以不要掩耳盜鈴，覺得解決了經濟就無事。」他指房屋問題「政府本來就要做」，與修例事件關係不大。

他認為，政改是社會深層次矛盾的癥結所在，可為青年人帶來希望，否則香港走不出死胡同，「你不令他們有希望，（年輕人）就本死了，代價由誰負責？是全個社會，是下一代。」張俊勇指，林鄭月娥應勇於向中央表達重啟政改，而且是大刀闊斧改革，直言「無GUTS就不要坐特首個位」，但他強調政改大前提是令中央覺得安心，包括要完善維護國家安全制度，如《基本法》第23條立法。

張俊勇說，香港無本錢繼續內耗，若暴力示威持續，香港只會沉淪。