《聯合聲明》35周年　英國促中方與示威者對話　梁振英：信口雌黃

今日是《中英聯合聲明》簽署35周年，英國外相藍韜文（Dominic Raab）發表聲明，促請中方認真對待當中的承諾，以及與示威者對話。不過，全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook反擊，指

1984年中英雙方簽署《中英聯合聲明》。（資料圖片/Getty Images）

北京曾指《聲明》是歷史文件

《中英聯合聲明》在1984年12月19日簽署，標誌着香港在1997年從英國殖民地移交主權到中國，而中方則保證回歸後香港的一國兩制、高度自治、港人治港、現有的資本主義生活方式50年不變。

不過，中國外交部在2017年曾指《中英聯合聲明》作為歷史性文件，不再具有任何現實意義。反修例風波中，時任英國外相侯俊偉曾在今年7月表示，中方如不遵守1984年雙方達成的《中英聯合聲明》，後果將極其嚴重，中國外交部發言人耿爽則強調，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢」。

英方：尊重承諾是香港成功唯一途徑

藍韜文的聲明指出，香港正處於回歸以來最動盪的時期，在《中英聯合聲明》，「中方作出承諾，包括言論自由、司法獨立，對香港的繁營與生活方式至關重要。」他表示，「保證香港成功和穩定的唯一途徑，是尊重《中英聯合聲明》的承諾，以及通過有意義的政治對話來解決香港人民的正當顧慮。」

前特首梁振英經常在社交網站上評論時事。（資料圖片）

梁振英批「無視現實」

全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook撰文回應藍韜文聲明，批評對方無視現實、不顧歷史的信口雌黃。

他指《中英聯合聲明》簽署之前，香港的立法局議員全部由港督委任，立法機關完全沒有民選成份，香港的總督更是由英國政府直接委派，不要說沒有由香港人選舉產生，連協商也沒有，總督從來也不必申報財產或申報利益。

引48年前七七大示威為例 指英警打壓示威

他以1971年7月7日的「七七大示威」為例子，指學生為了保衛釣魚台，去維多利亞公園和平示威，沒有任何可以用作工擊的用具，就被英國警官用警棍打頭。

梁振英稱，每年12月19日紀念簽訂《中英聯合聲明》，同時也紀念英國人管治下種種不民主、不尊人權、不自由時代的結束。