【逃犯條例】網民眾籌英國登報　促監督《中英聯合聲明》有否違約

《逃犯條例》修訂觸發一連串風波至今仍未平息。繼早前網民趁二十國集團（G20）峰會舉行前夕發起眾籌，透過在各國主要媒體刊登反修訂《逃犯條例》廣告，以取得國際社會關注。 有網民今（12日）再次發起眾籌30萬元英鎊，在英國所有媒體及電子廣告刊登《中英聯合聲明》，冀能推動英國能在多方面支援港人，包括建立真普選及滿足反修例的五大訴求等。

網民發起是次眾籌，冀在英國所有的報章及電子媒體刊登《中英聯合聲明》。（網上圖片）

強調非爭取歸英

連登討論區近日有帖文提及，為集結香港人力量開闢《中英聯合聲明》國際戰場，發起眾籌30萬元英鎊，冀在英國所有的報章及電子廣告刊登《中英聯合聲明》。

帖文強調，是次眾籌絕非爭取歸英，而是透過反覆刊登英國報章全版及持續的網絡攻勢，針對道義、人權及英國利益三方面，冀英國政府及社會大眾認真看待中國違約問題，從而推動英國推出多方面措施支援港人，包括打擊中共、擊退白色恐怖、重奪參選及言論自由、建立真普選以及滿足反修例行動的五大訴求，包括撤回修例、收回暴動定義及成立獨立調查委員會等。

帖文又指，有網民曾諮詢英國政壇意見，引述他們回覆指倘港人不把握今次機會，將《中英聯合聲明》推上國際談判桌，日後未必再有機會爭取。是次眾籌的目標金額為30萬元英鎊，至今推出6小時已籌得約9.3萬元英鎊。

網民發起眾籌30萬元英鎊，至今推出6小時已籌得約9.3萬元英鎊。（網上截圖）