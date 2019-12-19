習近平慰問鄭若驊左手傷勢　鄭：就像香港一樣，一定會好起來

律政司司長鄭若驊上月14日在倫敦出席特許仲裁學會所舉辦的講座「Alexander Lecture 2019」期間，遭到數十名反對修例的示威者包圍推撞，混亂中鄭若驊跌倒，要由工作人員護送離開。鄭若驊事後報稱左手手腕「甩骱」兼骨折，需3個月至1年才能康復。 鄭若驊今日（19日）隨同政府代表團到澳門出席澳門回歸20周年活動，並與特首林鄭月娥及其他同行高官一起獲得國家主席習近平接見。習近平與她握手時，特別慰問鄭若驊的傷勢，鄭若驊笑容可掬地回應，除了感謝習近平的關心，更說「（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。」

習近平與鄭若驊握手時，特別慰問她的傷勢，鄭若驊回應說「（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。」

習近平今日（19日）在澳門東亞運動會體育館，會見林鄭及部分官員。根據政府新聞處的片段所見，習近平在林鄭介紹下，逐一與代表團成員握手。

其中，當習近平與鄭若驊握手時，習近平特別慰問鄭若驊的傷勢，他說：「手怎麼樣，好了嗎？」鄭若驊答說：「好點了，感謝主席的關心。」她接著更說：「（自己的左手）就像香港一樣，一定會好起來的。」習近平報以微笑。