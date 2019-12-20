【專訪】3年內兩度失議席　范國威：最難忘「5.11」做議會衝衝子

人稱「咖哩飯」的新民主同盟范國威在政壇打滾近30年，政途歷盡高低起跌，短短7年間，范國威「兩入兩出」立法會，去年3月經補選重返議會，惟早前因劉穎匡選舉呈請勝訴，令范國威被裁定「非妥為當選」，需提早在本屆立法會退場。 范國威接受《香港01》訪問，細訴告別議會之情。范國威表示，今年5月11日上演的雙胞胎《逃犯條例》修訂法案委員會大混戰，是他擔任代議士以來最深刻的一場戰役，當天他與區諾軒等議員擔崗「議會衝衝子」，力阻建制派召開法案委員會，最終他更受傷入院。范國威形容，當時猶如抱着「畢全功於一役」的心態，只為用盡所有方法力阻《逃犯條例》修訂直上大會。

范國威喪失立法會議員資格後，立法會職員隨即在9樓指示牌其房間資料上遮上膠條。（鄭子峰攝）

「畢全功於一役」阻建制派開委員會

政府於今年2月提出修訂《逃犯條例》，稱旨在處理台灣殺人案，不過民主派及法律界等專業界別高調反對，更揚言修例比《基本法》23條「更惡」，力阻修例在議會通過，立法會自3月起成為反修例運動的第一道戰線。5月11日，「雙胞胎」法案委員會於當天近乎同一時間、於同一會議室召開會議，留守在會議室的民主派議員，力阻由經民聯石禮謙擔任主席的法案委員會召開會議，泛民、建制陣營爆發激烈肢體衝突，范國威在混亂中倒地，一度失去知覺，最終需由擔架送院護理。

日前被法院裁定喪失立法會議員資格的范國威接受訪問時表示，「5.11」之戰是其代議士生涯中最深刻的一場戰役，「雖然經歷過反對『一地兩檢』、《國歌法》，又喺2018年交通事務委員會、鐵路事宜小組委員會突襲通過要求馬時亨辭職，但都不及過去6個月嘅（反修例）運動、特別喺議會內3月至5月嘅抗爭深刻，不論係議會抗爭、肢體衝突，亦都係史無前例有兩個法案委員會同時進行。」

范國威接表示，「5.11」之戰是其代議士生涯中最深刻的一場戰役。(鄭子峰攝)

民主派史無前例高度協作阻修例

「5.11」戰役中，令范國威最深刻的是民主派議員之間的緊密協作和分工，「當初感受真係好深，民主派史無前例高度協作，留守嘅議員同其他議員為會議諗咗好多唔同方案、切入點、佈陣，各施其職，守好自己嘅崗位，有人做衝衝子，有人留守後防，有人主持會議，有人去另一個會議室，喺無鎂光燈下佔領主席台，防止建制派變陣。范國威形容，民主派那次打了一場很難得的戰役。

在此戰役中，范國威與區諾軒、朱凱廸等擔任「議會衝衝子」，不惜被捕、受傷的代價阻止會議進行，范國威憶述，當時他猶如抱着「畢全功於一役」的心態「披甲上陣」，他認為修例為香港人帶來的傷害更深，因此他願意用盡「諗得到」的「議會抗爭模式」，向特首林鄭月娥及政府發出最強烈訊息，試圖阻止議案提上大會。

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曾被「高登仔」推崇 16年敗選、黨友倒戈

范國威的政途近年大起大落，2010年他與「少壯派」退出民主黨，及後一手創立新民主同盟。 2012年，范國威出戰立法會新界東直選，清新形象令他備受「高登仔」推崇，成功首度晉身立法會，惟隨着傳統民主派與激進本土派在「雨傘運動」後爆發路線之爭，令提倡「務實本土」的范失去部分年輕人支持，最終他未能在2016年立法會選舉連任，三名新同盟區議員在投票日更倒戈支持另一參選人鄭家富，為范國威帶來「雙重打擊」。

其後青年新政梁頌恆因宣誓風波被取消議員資格，令新界東有議席空缺，范國威遂出戰民主派初選，爭取代表民主派參加補選，最終擊敗中大學生會前會長張秀賢和工黨主席郭永健，成功在初選「出線」並於去年「3.11」補選勝出，重返立法會，惟現在欲因選舉呈請結果而喪失議席，令在7年內「兩出兩入」立法會。

視風浪為磨練、困難、挑戰

范國威以「風浪」形容其政治生涯，把「風浪」視為磨練、困難和挑戰，又笑言：「我會形容係一個『風浪』，面對呢個風浪，令自己有磨練，未來話比自己聽：『仲有咩風浪未見過呢？』」對於需在議會提早退場，范國威既有憤怒，亦感失望和可惜；憤怒的因選舉主任的失誤和政治篩選，令他、選民和議員助理承擔惡果，可惜和遺憾的是還有很多議會工作未能趕及完成，包括根據《立法會（權力及特權）條例》追究「警暴」、三年內兩度遣散長期合作的議員助理。

被問到若政府舉行補選會否考慮參選，范國威指若有補選他會考慮參選，不過他認為倘有民主派同路人躍躍欲試、考慮參加補選，可透過初選協商代表民主派出戰的人選。范國威指出，根據香港憲制設計，政府需為議席出缺舉行補選，若不舉行補選，如等同剝奪選民被代表和被服務的權利。

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第6次當選區議員 寄語新丁要清廉

縱使失去立法會議席，范國威上月於區議會選舉在其老巢、西貢運亨選區第6次當選，連任西貢區議員，未來他將會繼續在地區服務，又表示會繼續以區議員身份，到拘留所或監獄探訪被捕人士，揚言：「原則上、心態上，（失去）立法會議席唔會阻止自己未來嘅（反修例運動）參與。」

新一屆區議會明年1月開鑼，大勝的民主派將於17區區議會全面掌權，范國威寄語所有區議員定必要清廉、不能犯低級錯誤，及勤力工作，誠惶誠恐地把議會和地區工作做好，「依家17個區議會都係民主派執政，要善用現有資源做好工作，唔只要重組區議會架構，仲要做好地區行政改革，而且要喺幾年內見到成效，考驗我哋（民主派）執政和行政落實嘅權力，即使今屆係我第6屆當選，但政局係完全唔同，當我哋喺地區掌權，一定要醒醒定定做好，仲要記住呢一次每張票都係有血有淚，同過往靠個人、政黨努力當選係好唔同。」