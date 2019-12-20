習近平讚揚澳門弦外之音　蔡子強：暗批林鄭治港失敗　

今日（20日）是澳門特別行政區回歸20週年及第五屆澳門政府就職典禮，國家主席習近平在典禮中發表重要講話，指出一國兩制在澳門成功的四大經驗及四大對澳門發展的願景，當中提及23條立法、國民教育在澳門成功推動等，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，習近平的講話是藉讚揚澳門狠批香港，在推動23條、國民教育等工作上的失敗。

藉澳批港 要向澳門的成功借鏡

習近平的講話中，讚揚澳門回歸後順利完成《基本法》第23條及《國歌法》等立法，維護國家安全；又讚揚澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田深深紮根，令愛國愛澳的聲音日益壯大。蔡子強認為，習近平的講話藉讚揚澳門，來批評香港在推動此類工作上的失敗，透過公開場合向香港社會發放訊息及施壓，必須遵從國家標準落實一國兩制，向澳門的成功借鏡。

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習近平回頭握手 穩定林鄭及建制派軍心

雖然習近平在講話中暗批林鄭治港施政工作，惟仍對林鄭予以支持。在典禮完結時，習近平刻意回頭與特首林鄭月娥握手，蔡子強認為是中央對林鄭月娥及建制派的支持，尤其在本屆區選中，建制派流失大量議席，隨後一直有不同傳聞指中央有意撤換特首之際，習近平回頭的舉動正正否定了這類傳言，穩定林鄭政府及建制派的軍心。