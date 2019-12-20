【澳門回歸20年】習近平：港澳事務用不著外部勢力指手畫腳

今天（12月20日），中共中央總書記、中國國家主席、中央軍委主席習近平在澳門出席「慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並發表講話。 習近平讚揚澳門回歸後取得的成就，表示澳門把握了一國兩制正確方向，把維護中央對澳門全面管制權和保障特區高度自治權有機結合起來。他又強調，香港、澳門回歸後，處理兩個特別行政區事務，完全是中國內政，用不著外部勢力指手畫腳。

典禮開始後，澳門特別行政長官賀一誠宣誓，國家主席習近平監誓。此後，澳門特區新一屆政府官員、行政會委員亦進行宣誓。

此後，賀一誠致辭。賀一誠代表澳門新一屆政府及全體居民，對習近平及中央政府代表等表示歡迎及感謝。

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賀一誠表示，深深體會到，偉大的祖國永遠是澳門堅強後盾，今年是國慶70週年，澳門為國家取得的成就感到自豪，對未來充滿信心。他表示，感到自己使命光榮，責任重大。澳門政府要嚴格按照憲法和基本法辦事，切實維護國家主權安全。要以紮實成績回報中央政府和澳門居民的信任和支持。

賀一誠說，要進一步建設具有澳門特色的一國兩制。他表示，澳門將加快公共行政改革，推動澳門治理體系和治理能力建設，發揮政府主導作用，打造博彩旅遊綜合體，培養中醫藥等產業發展，加強環保，推進都市更生，落實醫療教育及社會福利，弘揚中華傳統文化，推動多元文化交流合作，加強公務人員國情研修和國家意識，加強青少年愛國意識培養，實現愛國愛奧代代相傳，一國兩制後繼有人。

國家主席習近平發表講話。（影片截圖）

此後，習近平發表講話。

習近平首先對澳門回歸20周年及新政府表示祝賀。習近平表示，20年來澳門開創了歷史上最好的發展局面，譜寫了有澳門特色的一國兩制成功實踐的華彩篇章。他表示，澳門回歸20年來，以憲法和基本法為基礎的憲制秩序牢固樹立，治理體系日益完善，澳門堅決維護中央全面管制權，正確行使高度自治權，順利完成基本法第23條以及《國歌法》等本地立法，成立維護國家安全委員會，維護國家主權安全發展利益的憲制責任有效落實，行政立法司法機關嚴格依法履行職責，正確處理相互關係，自覺維護行政長官權威，確保以行政長官為核心的行政主導體制順暢運行。

他說，澳門民主政治有序發展，澳門居民依法享有廣泛權利和自由得到充分保障。他指，澳門回歸20年來，經濟實現跨越發展，居民生活持續改善，GDP大幅增長，人均躍居世界第二，經濟多元發展成效初顯，澳門參與一帶一路和粵港澳大灣區建設取得積極進展，民生福利水平積極提升。他說，澳門居民獲得感、幸福感越來越強。

他稱，澳門回歸20年來，社會保持穩定和諧，回歸後，以前治安不靖狀況迅速改善，成為世界最安全城市之一；澳門社會各界理性表達各種訴求，形成良好協調機制，中華文化傳承光大，多元文化異彩紛呈。

慶祝大會會場。（影片截圖）

習近平說，澳門回歸20年取得的成就舉世矚目，澳門地方雖小，但在一國兩制實踐中作用獨特，總結澳門一國兩制實踐，可以得到四點經驗。

一，始終堅持一國兩制制度自信。他說，澳門不為外部干擾迷茫，要善於把握國家重大發展機遇、戰略、一系列政策支持帶來的機遇，在融入國家發展大局中，實現自身發展。他表示，澳門成功實踐顯示，只要對一國兩制堅信篤行，一國兩制優越性就會充分顯現。

二，始終把握一國兩制正確方向。他說，澳門同胞深刻認同，一國是兩制的基礎，旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的秩序，尊重國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和澳門關係的有關問題。澳門行政、立法、司法機關堅持把維護中央對澳門全面管制權和保障特區高度自治權有機結合起來，堅守一國原則底線。確保一國兩制不變形、不走樣，才能確保一國兩制行得穩，走得遠。

三，始終強化一國兩制使命擔當。他說，澳門同胞把一國兩制澳人治澳和中國夢結合在一起。中央和各界人士積極探索適合澳門的發展路徑，相繼提出固本培元、穩健發展、全面提升澳門社會綜合生活素質，傳承創新，共建和諧，同心致遠，共享繁榮等方針，集中精力發展民生，循序漸進促進民主。

四，始終築牢一國兩制基礎。他說，澳門同胞有強烈愛國傳統和強烈民族自豪感，這是一國兩制成功實踐的重要原因。他說，特區政府和各界弘揚愛國傳統，落實以愛國者為主題的澳人治澳。特區機關均以愛國者組成，愛國愛澳力量發展壯大，愛國愛澳力量在澳門居於主導地位。他表示，澳門各類學校的愛國主義教育有聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田深深紮根，澳門的成功實踐說明，鞏固和發展同一國兩制實踐相適應的社會政治基礎，在愛國愛澳旗幟下團結，是一國兩制沿著正確軌道前進的根本保障。

林鄭月娥參加典禮。（影片截圖）

習近平說，面對世界百年未有的大變局、澳門內外環境新變化，澳門政府和各界要居安思危，務實尤有為。他提出四點希望。

希望澳門以大數據等科技推進政府管理

一、堅持與時俱進，提升澳門治理水平。推進公共行政等改革，提高政府管制效率，推進政府治理體系和能力現代化，把依法辦事作為政府基本準則。要善用科技，加快建設智慧城市，以大數據等科技推進政府管理和社會治理創新。

二、堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要著眼長遠，加強謀劃。把握共建一帶一路和粵港澳大灣區機遇，把握自身所長，增強競爭優勢，當前要做好珠澳合作、開發橫琴的文章。

三、堅持以人為本，進一步保障、改善民生。堅持發展目的是為市民創造美好生活，要採取更普惠措施，確保市民分享發展成果。

四、堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。堅持弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的共識，加強社團建設，充分發揮愛國愛澳社團在政府和市民之間的溝通橋樑作用，保持澳門社會講團結重協商的傳統。要促進中西文明互建。

處理港澳事務是中國內政 不容外部干涉

他之後特別強調，香港、澳門回歸祖國後，處理兩個特別行政區事務，完全是中國內政，用不著外部勢力指手畫腳。他說，中國政府和人民維護國家主權、安全、發展的意志堅如磐石，絕不容許任何外部勢力干預香港、澳門事務。

他說，鄧小平提出一國兩制時，就知道一國兩制是「對頭的」，行得通。一國兩制要在實踐中不斷加以完善。他說，相信包括港澳同胞在內的中國人民有能力把一國兩制發展的更好，把特區治理的更好。