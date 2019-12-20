習近平對澳門提四點希望　提升治理水平　做事多協調、多商量

反修例風波纏擾香港時局至今近半年，一海之隔的澳門卻未受波及。國家主席習近平今日(20日)出席澳門回歸20周年大會暨第五屆特區政府就職典禮時，發表重要講話，寄語澳門特區政府和社會各界站高望遠、居安思危、守正創新、務實有為，並提出四點希望，指示澳門進一步提升治理水平，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾。

國家主席習近平發表講話。（澳門特區政府新聞局facebook）

習近平說，面對世界百年未有的大變局、澳門內外環境新變化，澳門政府和各界要居安思危，守正創新和務實有為。他提出四點希望，第一是堅持與時俱進，提升澳門治理水平，推動公共制度改革和提高政府管制效率，把依法辦事作為特區的基本準則。要善用科技，加快建設智慧城市，以大數據等科技推進政府管理和社會治理創新。

第二是堅持開拓創新，著眼長遠加強謀劃，把握好國家一帶一路和粵港澳大灣區機遇，當前要做好珠澳合作，以及橫琴地區開發

第三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生，結合發展需要和市民需求，加強公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質，並積極回應市民關切，着力解決住房、醫療、養老等問題。

第四是堅持包容共濟，促進社會和諧穩定，要堅持和弘揚愛國愛澳的核心價值，加強社團建設，以發揮政府和市民之間的構通橋樑作用。同時要保持澳門講團結、重協商的傳統，有事多商量，做事多協調，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。

