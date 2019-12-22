個人資料再遭放上網　林鄭FB：起底是消滅其他人聲音　全社會受害

反修例風波中，有官員、警察及示威者的個人資料遭放上網，今年七月疑似是特首林鄭月娥、保安局局長李家超的手機號碼被公開。林鄭月娥今（22日）Facebook發文指，有人告訴她其個人資料被放上網上通訊群組，她擔憂「起底」行為對社會造成影響，批評「起底」目的只有一個，就是為消滅其他人的聲音。 林鄭又指，若不遏止「起底」行為，「它引發的不信任、恐懼和仇恨之火很快會令公眾對法律和社會秩序的信心消失殆盡，從而導致我們的社會瓦解。」

特首林鄭月娥在facebook發貼文指，擔憂「起底」行為對社會造成影響，她強調「起底」目的只有一個，就是為消滅其他人的聲音。（林鄭月娥fb）

林鄭在文中提及，近月有人對官員、警員及與他人意見不合人士進行「起底」，連其家人、小朋友都不放過，情況令人擔憂，因受害人不止被「起底」的人，而是整個社會。

林鄭引用早前上訴庭處理一宗有關警察個人資料的內容，提及「起底」對社會的危害，她指引述內容是希望大家能夠警剔，不要被情緒影響是非對錯的判斷。內容指若仍然以香港享有法治的文明社會而自豪，就不應亦不能容忍「起底」，「不幸的是，在當前的社會動盪中，香港有些人動輒以這種卑劣的手法作為傷害其他人及目標群組的武器。」

林鄭月娥。

林鄭又指，不少目標群組或社會某個界別因恐嚇或被「起底」而噤聲，不能坦率表達自己的意見、做他們想做的事或以他們渴望的方式生活時，社會會出現寒蟬效應。林鄭重申，若不遏止「起底」行為，「它引發的不信任、恐懼和仇恨之火很快會令公眾對法律和社會秩序的信心消失殆盡，從而導致我們的社會瓦解。」