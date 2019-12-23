【區議會】梁繼昌去信泛民候任區議員　倡跟進審計報告撥款建議

民主派在上月區議會選舉大勝，奪得380多個議席，料包攬17區區議會正、副主席。立法會議員、帳委會副主席梁繼昌表示，2017年審計署發表報告提及多項關於區議會的利益申報和撥款處理程序的建議，他期望候任議員上任後能跟進區議會及有關政府部門有否落實建議，並且考慮是否需要進一步完善撥款程序，從而提高區議會的管治質素。梁繼昌又指，日前已去信387名民主派候任區議員。

帳委會副主席梁繼昌期望候任議員上任後能跟進2017年審計報告中的多項關於區議會的利益申報和撥款處理程序的建議。(羅家晴攝)

審計報告揭區議員利益申報漏洞

梁繼昌指，該份審計報告發現多宗區議會撥款問題，包括區議會主席未有就區議員的利益申報作出裁決、有議員申報利益後仍如常開會或投票、兩層利益申報制度有未有改善等情況，故他希望候任區議員能花時間閱讀該報告，檢視當區區議會及民政署有否嚴格執行及跟進有關建議。

梁繼昌又提及，近年各區區議會出現不少大白象工程，如觀塘區的5,000萬元觀塘音樂噴泉，以及屯門及葵青區的「鬧市山墳」起完又拆等多項工程。他希望候任區議員未來打醒精神，避免再被指區議會「亂洗錢」。

他亦認為要統一18區區議會處理利益衝突的標準，包括如何申報以及申報項目等都應該一致。