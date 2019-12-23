【葉劉跑道】5獲薦聯合國官場新星甚麼來頭 ？葉劉又幫人「起機」

「想買樓，搵葉劉！」這句政界流行一時的順口溜，想不到至今仍然適用。 外交部駐港特派員公署今日（23日）公布，5名香港青年公務員獲國家推薦，到聯合國擔任初級專業人員（JPO），5人分別來自行政署、香港天文台、機電工程署及廉政公署，在政府工作5至8年。 能獲北京「相中」赴聯合國任職，隨時是官場明日之星，其中政務司司長辦公室轄下的行政署政務主任白雋彥（Gabriel），將到美國紐約聯合國總部副秘書長辦公室工作，原來他加入政府前，曾任新民黨立法會議員葉劉淑儀的助理，今次獲薦出任國際組織，政途可謂一帆風順。

林鄭月娥（前左四）出席首批由國家推送的香港特區青年赴聯合國任職發佈儀式，同場包括聶德權、梁愛詩、謝鋒及5名參加者。（政府新聞處）

葉劉下屬投身官場步步高陞

5名公務員分別是白雋彥、廉署高級調查主任黎偉楠、機電署衛生工程部工程師陳莉婷、機電署電子工程師袁彪洪，以及天文台科學主任何宇恒。

翻查資料，白雋彥於2013年8月加入政府出任政務主任（AO），轉跑道前曾任新民黨主席葉劉淑儀助理約一年。葉劉曾自言被年輕人視為「跑道」，過往不少下屬投身政府做官，包括曾是最年輕副局長的陳岳鵬、現任教育局政治助理施俊暉，今次又有舊伙計步步高陞，葉太會否倍感安慰呢？

白雋彥今早接受傳媒訪問時指機會難得，感謝國家、特區政府和外交部駐港公署，希望在國際組織吸收經驗，回到香港的政府崗位時學以致用。

葉劉淑儀過去成為不少年輕人「跑道」。（資料圖片）

有廉署主任曾參與蕭源涉洩試題案

另一名獲薦的是廉署高級調查主任黎偉楠，他曾參與「補習天王」蕭源涉洩露中學文憑試試題案，日前曾上庭作供，庭上播放他盤問其中一名被告的片段。黎偉楠表示，獲推送到聯合國任職是很大的榮譽，希望將國際舞台所學習的東西，在特區政府的不同崗位發揮。

天文台科學主任何宇恒則會到世界氣象組織任職，他不時向傳媒講解天文現象、天氣狀況。何宇恒說，天氣和氣候是無國界，均是國際議題，希望藉此機會貢獻力量。

劉兆佳認為，年輕官員獲薦任職聯合國可提升公務員的國家意識。（資料圖片）

劉兆佳：助提升公務員國家意識

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，中央一直希望強化公務員的國家觀念及國際視野，年輕公務員代表中國參與國際事務，當中帶有官方性質，拉近了港人與國家的關係，有助提升公務員的國家意識，「你一定要感激中央，否則不能加入這些組織」。

他指出，中央過往多推薦內地人出任國際組織職位，今次推送香港公務員可逐步形成示範效應，為有志者提供出路，又認為類似計劃將來愈來愈多，而且不限於公務員，以擴散影響力。