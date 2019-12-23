中央推送5香港青年官員任職聯合國　林鄭：重大突破

特首林鄭月娥今日（23日）在「國家推送香港青年赴聯合國任職發布會」中宣布，將有5名特區政府青年公務員到聯合國不同機構任職，分別來自行政署、香港天文台、機電工程署及廉政公署。 林鄭月娥指，今次是特區官員首次以中國人員身份、在國家推薦下到聯合國任職，是國家支持香港青年在國際舞台，施展才能的嶄新計劃，對香港來說是重大突破。

特首林鄭月娥宣布，5位來自行政署、香港天文台、機電工程署、廉政公署的青年公務員，將獲送到聯合國任職。（資料圖片）

擔任初級專業人員

林鄭月娥表示，本屆政府重視提升香港的國際地位，培育青年有國際視野是達致目標的重要元素，在外交部駐港特派員公署及特區政府共同努力下，5位來自行的青年公務員，將獲送到聯合國任職。他們明年會分別在位於聯合國紐約總部、日內瓦辦事處、維也納辦事處及世界氣象組織擔任初級專業人員，5人在政府工作五至八年。

林鄭指，這次計劃是特區政府公務員首次以中國人員身份，在國家的推薦下到聯合國任職，是國家支持香港青年國際舞台施展才能，對香港而言是一大突破。她感謝外交部駐港特派員謝鋒上任不久後，就馬上跟進她的建議。林鄭又指，外交部在今年七月尾八月初時，安排該5名青年公務員在北京進行一個星期的培訓，增進了他們對國家外交政策、國際形勢、聯合國的認識。

林鄭月娥稱，特區政府致力培育青年成為對社會有承擔、未來有願景，同時具備國家觀念、香港情懷及國際視野的社會棟樑，因此特區政府銳意創造條件，讓青年走出香港，放眼世界，擴闊他們國際視野及人脈。

外交部駐港公署特派員謝鋒。（資料圖片）

謝鋒：體現中央對香港青年厚愛

外交部駐港特派員謝鋒表示，香港與國家命運與共，在不同歷史時期，香港為國家作出了不可取代的貢獻，同時亦成就了香港，及一代又一代與國家同心同行的香港青年。而一帶一路、大灣區等國家戰略，為香港發展提供了新機遇，亦為青年成長成才打開了新空間。謝鋒說，有關青年公務員任職聯合國的安排，體現了中央對香港青年的重視和厚愛，並體現特區政府及特首林鄭月娥對香港青年的關心和支持，亦展現一國兩制的制度優勢。

陳馮富珍曾任世衛總幹事。（資料圖片）

陳馮富珍冀獲薦公務員認識國家觀念

曾任世衛總幹事的全國政協常委陳馮富珍出席任職發佈儀式時，祝賀5名青年，她指在聯合國機制下只有主權國有發言權和談判權，5名青年是國際公務員，同時亦有中國人身份，希望他們把握機會，認識國家觀念。

政務司司長辦公室轄下行政署政治主任白雋彥有份獲推送，他將會到美國紐約聯合國總部副秘書長辦公室工作。他指今次機會難得，感謝國家、特區政府和外交部駐港公署，希望在國際組織吸收經驗，回到香港的政府崗位時學以致用。