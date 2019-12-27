戴啟思證實擬角逐連任大律師公會主席：公會成員冀我留任穩軍心

大律師公會主席戴啟思將競逐連任大律師公會主席。大律師公會將於明年1月舉行換屆選舉，若戴啟思成功連任，將連續第三年擔任主席一職，打破公會近30年來，主席只連任兩年的慣例。 戴啟思回覆查詢時指，許多公會成員認為他任內表現稱職，在此香港艱難時間冀他留任，穩定軍心。

反修例風波持續逾半年，至今仍未有平息跡象。戴啟思帶領下的大律師公會，曾於3月、4月及6月，三度就《逃犯條例》提出意見書，以及發表多份聲明，譴責暴力。

戴啟思回覆《香港01》查詢，證實有關其尋求第二度連任主席的消息，指是基於「許多成員敦促我留下，他們認同我在香港處於艱難時期，表現稱職，應繼續留任以穩定軍心」。



報道稱戴啟思有意第三度競逐連任大律師公會主席。(資料圖片/盧翊銘攝)

香港大律師公會於過去一年亦曾出現人事變動，副主席蔡維邦任期提早於10月9日結束。蔡維邦隨後在一份英文報章撰文，暝為《大律師公會一直可恥地對示威者暴力和其支持者沉默》，交代離任原因，批評示威者放棄理性，改為採取野蠻行徑，遠離法律框架，又指大律師公會主要成員卻保持沉默，「我的看法已大大遠離公會，難以留下」。

根據大律師公會憲章規定，同一人最多只可連續擔任三屆主席。過往，前終審法院常任法官烈顯倫（Henry Litton）及資深大律師李柱銘，曾連續三年擔任公會主席一職，但自90年代起，公會主席大多擔任兩年後便交棒。

