【元朗黑夜】大律師公會：政府首要職責　應保護市民生命

《逃犯條例》修訂及對警方執法的爭議不斷，示威浪潮持續，元朗站周日（21日）更發生無差別傷人事件。大律師公會今日（24日）發聲明，強調香港居民享有人身安全及行動自由的基本權利，而保護市民的生命、安全及福祉乃任何負責任政府之首要職責，此職責凌駕任何其他職責。

大量白衣人由YOHO商場進入元朗西鐵站，手持木棍襲擊市民。（01記者攝）

大律師公會強烈譴責周日晚上一群有組織的不法之徒，在元朗西鐵站內及周邊範圍對手無寸鐵的途人、列車乘客及記者不由分說地作出暴力襲擊。

公會指，香港居民享有人身安全及行動自由的基本權利，而保護市民的生命、安全及福祉乃任何負責任政府之首要職責，此職責凌駕任何其他職責。

公會直言，傳媒於過去幾天大篇幅報道有關上述的襲擊事件並提出合理疑問，如警方是否有能力為市民提供適時及有效的保護 、警方在襲擊事件發生後即時的作為或不作為、以及警方或其高層人員在襲擊事件中擔當的角色，惟公會認同任何人受嚴重指控時應得到程序公義，不應被傳媒公審，而任何指控都必須有恰當的證據證明，而被指控的人亦應有自辯的權利。

基於上述事件的嚴重性，並為確保相關人士，包括警方在內，都得到公平的待遇，公會重申政府應立刻成立獨立調查委員會作出全面調查，特別是檢討警方在過去數星期的管理，並提出建議措施避免同類事情再次發生。