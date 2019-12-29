【有片】駐港部隊三軍聯合訓練　維港巡邏模擬搜查可疑船隻

解放軍駐港部隊今日（29日）在官方微博上載三軍聯合訓練的片段，三軍在維港一帶海空巡邏、進行聯合搜救，又模擬在香港海域發現可疑船隻。 片段未顯示訓練日期，駐港部隊表示，是次訓練展開多項實戰演練，全面檢驗駐港部隊履行防務的能力。

駐港部隊微博上載三軍聯合訓練視頻，在香港海面上進行搜捕。（視頻截圖）

網民讚解放軍「戰鬥力爆棚」

社會政治氣氛持續升溫，駐港部隊今日在微博上載三軍聯合訓練的視頻。片段所見，有一組持步槍的特戰隊員出動，從直升機索降登陸船隻，而海軍艦艇編隊則乘坐小艇接近船隻，解放軍之後在船上進行搜索任務，片段中能見到維多利亞港及ICC等地標建築物。

駐港部隊在微博表示，今次是組織第四季度聯合海空巡邏，陸海空三軍部隊齊出動，依托巡邏任務展開多項實戰化課目演練，全面檢驗駐香港部隊履行防務能力。

視頻一出，吸引不少內地網民留言，有網民讚解放軍「戰鬥力爆棚」，亦有網民稱視頻「嚇的蟑螂屁滾尿流」，矛頭直指示威者，福建省國防教育辦公室的官方微博亦在視頻下方的評論區，留下打氣貼圖。

+ 5 + 4 + 3

視頻惹來內地網民留言支持。

曾發宣傳片警告示威者「後果自負」

今年8月，解放軍駐港部隊曾在微博發布宣傳片，當中解放軍要求示威者後退，以廣東話大喊「後果自負」，又展示紅旗、發射催淚彈等。今年11月，浸大、城大附近道路被堵塞，數十名軍人跑出九龍塘駐港解放軍軍營，在附近的道路清理路障。

駐軍聖誕日維港起舞

另外，解放軍駐港部隊微博在聖誕節當日分享「港島奇兵」帳戶影片，片段中三名穿著軍服的男軍人，在維港背景下跳舞。

「港島奇兵」在視頻的文字描述中寫上「我們兵哥哥就是能文能武哦」；駐港部隊的微博亦寫上「我們的兵哥哥也有活潑的一面哦」。《環球時報》英文版Twitter亦有上載片段，寫上「Hong Kong Garrison soldiers dance to a folk rhyme（駐港士兵伴隨民謠跳舞）。」片段中的歌曲為《火紅的薩日朗》，由蒙古歌手烏蘭托婭演唱。