【區會開鑼】區諾軒籲泛民妥善處理主席選舉　倘爭權「不如去死」

由民主派主導的新一屆區議會正式開鑼，18區區議會將於明天（2日）起陸續召開會議，選出主、副主席。政圈流傳有素人與資深泛民於部分區議會「惡鬥」，爭奪正、副主席職位。 已卸任南區區議員、擁有豐富地區經驗的區諾軒接受《香港01》訪問時指，若有區議會未能妥善處理正、副主席問題，是有負所有反修例運動的支持者；倘在爭奪主席職位時出現惡言相向、互相攻擊等情況，他怒斥：「我話叫呢班人死咗佢好過。」

區諾軒為了新人訂下一個里程碑：「若有街坊同你講佢以前支持民建聯，但今日因為你做到嘢，所以支持你。」（梁鵬威攝）

善用「隱性權力」成關鍵

民主派在區議會選舉中取得388席，並取得17區區議會主導權，外界關注民主派能否在新一屆區議會有番作為。區諾軒日前聯同多名資深民主派地區人士開設講座，向新人傳授地區工作秘訣及注意事項，他接受訪問時提及，根據《區議會條例》訂明區議會名義上只是諮詢機構，僅就地方施政向政府提供意見，以及審批地區撥款，但區議會在整個政治格局下並非只講究實際權力，一些「隱性權力」亦相當重要，民主派能否善用這些「隱性權力」非常關鍵。

區諾軒解釋，假設388名民主派區議員能夠同心同德，就某一政策或政治事件持同一意志並向政府施壓，可以凝聚成無形力量，「政府可以唔聽，但佢（政府）面對嘅認受性危機更大，我哋所有直選議員要不斷話政府聽，我哋（民主派）先係民選同民意。」

新當選的區議員中，逾半為新人或缺乏從政經驗，區諾軒認為民主派在新一屆區議會需面對的最大問題，是新任議員需急促成長，惟擁有議會經驗的人太少，前人的燈未必足夠能照亮所有新人的政途，如何協助新任議員的議員辦事處起步，是新人能否投入議員工作的關鍵。

區諾軒寄語新人勿忘初心。（梁鵬威攝）

長跑喻區議員工作：保持韌力

對於有地區未能就正、副主席人選成功協調，區諾軒坦言，若有區議會未能妥善處理正、副主席問題，將有負所有反修例運動的支持者，「我會覺得，如果有人（民主派）第一步話不合作，我會覺得佢哋好離譜，呢班人離譜到嘅程度係，只係為咗自己嘅狹隘利益。」

被問到倘在爭奪主席職位時出現惡言相向、互相攻擊等情況，是否不能接受，區諾軒怒斥：「如果有邊個一開區議會就出現呢啲矛盾，我話叫呢班人死咗佢好過，我哋點同人講未來四年（民主派）係打得低建制派？而家共產黨倒台啦咩，你班人係時候爭權啦咩？」

區諾軒寄語新人勿忘初心，指政府一直希望透過拖延換取時間，等民意逆轉，他雖不認同民意逆轉會就此出現，但認為區議會和區議員必須更經得起時間的考驗，未來四年需維持競選期間或初上任的韌力。熱愛跑步的區諾軒以長跑比喻區議員工作，「呢場長跑，我跑八年（兩屆南區區議員），如果你（區議員）無一個堅韌嘅心智，跑一公里就會喘氣，長跑學問係未必可以一步十行，但預視自己要有相應氣力維持整個過程（任期），唔好怕接觸人，幾毒、幾欠缺社交能力都好，都要克服，我大部分嘅中學生涯，又何嘗唔係日日玩online game、去網吧。」

區諾軒為區會新人訂下一個里程碑：「若有街坊同你講佢以前支持民建聯，但今日因為你做到嘢，所以支持你。」他希望所有新人也能做到。