【DQ覆核】區諾軒PLAN B說法未獲接納　終院：呈請是挑戰當選議員

香港眾志周庭及劉頴匡去年報名參選立法會補選，但均遭選舉主任取消其參選資格（DQ）。兩人分別提出選舉呈請，今年9月獲判勝訴，而在補選中勝出的區諾軒及范國威被裁定非妥當當選。區和范今（17日）到終審法院申請上訴許可，其中區諾軒稱他其實是周庭的「Plan B」，若法庭裁定「Plan B」議席無效，將剝奪選民的代表。惟首席法官馬道立指出，選舉呈請是挑戰當選的議員，又強調這不是遊戲，而是嚴謹的法律程序。最後拒批出上訴許可，區及范的議席亦即告無效。

區諾軒（左）及范國威（右）未能在終院取得上訴許可，兩人的議席亦即宣告失效。（朱棨新攝）

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高院早前裁定選舉主任程序不當

上訴人為區諾軒和范國威，答辯人為周庭及劉頴匡，以及分別「DQ」周庭和劉頴匡的時任選舉主任鄧如欣和陳婉雯。

根據高院早前頒發的判詞指，因選舉主任未有給予周庭和劉頴匡解釋的機會，構成重大程序不當，因此裁定他們勝訴，而在二人參選選區獲勝的區及范，亦變成非穩妥當選。

區范均指錯在選舉主任卻由他人承擔

區諾軒得悉裁決後，在庭外形容現時的選舉制度「瘋狂」，並指政府選舉主任的不當行為，卻要由勝出者及選民來承受，他認為這制度漏洞需要填補。范國威亦指今次選舉主任的錯誤行為，責任全在政府，不應由他和18萬新界東的選民承受。

區指裁其議席無效將剝奪選民代表

區諾軒在早前動議通知書指出，他是以「Plan B」身份替周庭出選，選民清楚知道周庭或「Plan B」區諾軒均能代表他們。若法庭裁定「Plan B」議席無效，將剝奪選民的代表。

惟終院首席法官馬道立庭卻指，「Plan B」的說法和證據顯示相反，周庭提出選舉呈請，若其勝訴，必然會令當選的區諾軒失去議席。

區諾軒的律師回應指，周庭的選舉呈請是要挑戰選舉主任的決定，認為該決定是不合法。而選舉呈請是法例下唯一方法。法官張舉能質疑有何證據。

馬道立指這不是遊戲

區續解釋，周庭曾去信法庭，指她在上訴案保持中立，亦確認區是其「Plan B」。馬官則問周庭的立場，又指這不是遊戲，而是嚴謹的法律程序。代表周庭的律師指，是次上訴案中立，以往的證據未有改變。馬官又強調，選舉呈請是指呈請人挑戰當選的議員。在席法官退庭考慮15分鐘後，即駁回上訴許可申請。

代表選舉主任的律師曾要求法庭判上訴人支付懲罰性訟費，指對方是濫用程序。終院法官最終判上訴人需支付答辯人的訟費，沒有頒令他們支付懲罰性訟費。

案件編號：FAMV 307、324/2019