【仇栩欣預約拘捕】至少16泛民區議員同有案在身　倘判刑或失議席

明日（2020年1月1日）就是新一屆區議員履新的日子，北角城市花園區議員仇栩昨日（12月30日）被預約拘捕，今日（12月31日）到警署受查，被控襲警，2020年1月14日於東區法院提訊。 翻查紀錄，反修例風波至今，至少16名民主派候任區議員與仇栩欣一樣，因不同罪名被拘捕。倘他們被起訴並判處最高刑罰，將失去區議員資格。

如判刑3個月或以上 將失區議員資格

根據《區議會條例》，區議員被判監3個月或以上，將會失去議員資格。

仇栩欣是以涉嫌襲警被捕，根據《侵害人身罪條例》第36條「意圖犯罪而襲擊或襲警等」，一經定罪最高可判處監禁兩年。

《侵害人身罪條例》第36條除了襲警之外，阻差辦公亦適用。過去幾個月，有不少人以阻差辦公被捕，包括民主動力沙田翠田區許銳宇、民主黨中環區許智峯等。

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梁翊婷、陳振哲等 曾以阻差辦公被拘

許銳宇被控在7月14日被涉嫌阻差辦公被捕，同樣觸犯《侵害人身罪條例》第36條「意圖犯罪而襲擊或襲警等」。

民主黨中環區許智峯在9月15日被捕，涉嫌阻差辦公。

11月11日觀塘中心梁翊婷、翠屏洪駿軒在商場內直播時，以涉嫌非法集結及阻差辦公被捕。

鞍泰鄭仲恒、頌汀文念志、林村谷陳振哲則被控在11月2日涉嫌非法集結及阻差辦公。

多人被控非法集結 最高判監5年

根據《公安條例》第18條「非法集結」，一經循公訴程序定罪，最高可處監禁5年。

而新同盟沙田博康趙柱幫、沙田社區網絡松田黃學禮以及沙田區政下城門黃浩鋒，同在11月13日被捕，罪鮉亦是涉嫌非法集結。

其實早於8月5日，民主黨觀塘順天區議員莫建成凌晨在觀塘調停警民衝突其間，涉嫌非法集結被捕。

而屯門龍門區曾錦榮於11月18日在理大附近以務務急救員身份被捕，亦被控非集結。民主黨利東二羅健熙亦在理大500米外的幸福中心被捕，暫未被起訴。

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公眾地方行為不檢 可判監1年

阻差辦公和非法集結，是最容易被控的罪行之一，但亦有其他候任區議員被控以其他罪名。

沙田翠嘉李世鴻在9月1日被控公眾地方行為不檢，即《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」，最高可判監12個月。

而石塘咀葉錦龍9月1日被警方拘捕，涉嫌刑事毀壞及襲警。

刑事毀壞即《刑事罪行條例》第60條摧毀或損壞財產，如不涉及縱火，最高可判監禁10年。

梁耀忠、林卓廷 被控違反立法會條例

而立法會議員朱凱廸、陳志全、梁耀忠、范國威、林卓廷、區諾軒、郭家麒，在11月8日被警方預約拘捕，當中梁耀忠和林卓廷在新一屆區議會選舉之中當選。

上述7名立法會議員，涉嫌觸犯《立法會(權力及特權)條例》第19條「干預議員、立法會人員或證人」，最高可判處監禁12個月。