【元旦遊行】政府回應遊行：完結後盡快離開　警隊會嚴正執法

民陣今日（1月1日）發起元旦日遊行，主題是「毋忘承諾，並肩同行」，繼續重申民間五大訴求。政府於下午5時12分發新聞稿回應，呼籲遊行人士在遊行完結後盡快離開，又指為了維護法治和社會安寧，「警隊會嚴正執法」。

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政府發言人指出，遊行至今大致順暢有序，大部分市民以依法、和平理性的方式表達他們的訴求：「特區政府一向尊重市民和平遊行集會和理性表達意見的自由和權利，這亦是港人珍惜的重要社會核心價值。」發言人呼籲市民在遊行完結後應盡快離開，切勿參與任何可能發生的非法示威或暴力活動：「為了維護法治和社會安寧，警隊會嚴正執法。」

發言人表示，因反修例而引起的社會動盪已經持續超過半年，香港整體的經濟和民生都受到嚴重衝擊，市民的日常生活和出行亦大受影響。無論是本地生產總值、訪港旅客人數，以至主要服務行業的業務收益亦錄得顯着跌幅，失業率亦明顯惡化。

新聞稿亦提到，香港的人權和自由，包括言論、新聞、出版、集會等自由，充分受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律保障，特區政府一直致力捍衞法治和自由的核心價值，又稱自回歸以來，特區政府一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。

發言人指，政府會竭盡所能處理這場風暴引發的種種問題，「但目前首要工作是遏止暴力，盡快恢復社會秩序，令市民生活和各項商業活動重回正軌」，又稱政府會繼續虛心聆聽市民的聲音，加強與市民和社會各界的溝通：「相信憑着特區政府的決心，以及港人的毅力和智慧，我們定必可以克服困難，讓香港重新出發，向前邁進。」