【元旦遊行】市民逼爆天后站　港鐵職員開閘機免拍卡疏導人潮　　

反修例風波持續至2020年仍未平息，民陣今日（1日）於港島區發起元旦遊行，於下午3時前提早出發，由維園起步行至遮打道行人專用區。 於遊行開始前，港鐵天后站內人頭湧湧，大批參與遊行的市民未能出閘，有人於月台叫口號。為疏導人潮，港鐵職員直接打開閘門，讓市民免拍八達通卡離開。

元旦遊行，港鐵天后站擠滿參與遊行的市民。（黃偉倫攝）

網上早前有呼籲參與遊行的市民切勿「插隊」中途加入，需要進入維園數人頭。下午時分，大批參與市民湧至維園出席遊行。

記者於下午約2時50分到達天后站，港島線往柴灣方向月台人頭湧湧，水洩不通。現場有市民高呼口號，又合唱《願榮光歸香港》。

元旦遊行，天后站有職員為疏導人潮，打開閘門讓乘客通過。（黃偉倫攝）

平均等候20分鐘才出閘

而天后站大堂同樣擠滿人，大量乘客未能出閘，平均於站內等候約20分鐘才能成功出閘。而於約3時多，港鐵職員為疏導人潮，直接打開閘機讓市民離開，毋須拍八達通，不過亦有職員向乘客收回單程車票。由於天后站人潮眾多，有市民選擇多坐一個站，從港鐵炮台山站出閘，由炮台山步行前往維園參與遊行。

民陣今日（1日）發起元旦遊行，主題是「毋忘承諾，並肩同行」，下午3時於維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區，已獲得警方發出的不反對通知書。