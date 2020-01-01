【元旦遊行】高院外牆被塗污　律政司批損法院權威　警方嚴厲譴責

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪出發遊行至遮打道行人專用區。在下午約6時，有人在高等法院外用噴漆塗污外牆，當中更有人寫上不滿法官彭寶琴的字句。對此，律政司發表聲明，指對法官作出人身攻擊及辱罵，會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心。 警方嚴厲譴責事件，並形容為挑戰法治的違法行為，已將案件列作「刑事毀壞」，由中區警區刑事調查隊跟進調查。

律政司在聲明引用終審法院首席法官馬道立，於去年法律年度開啟典禮致辭時指出，「法庭的功能或職責不是裁決政治或社會議題（又或是經濟議題）。法庭不會偏幫任何一方，亦不會尋找某種中間方案來解決社會關注的政治、社會或經濟問題；而實際上，不論何時，法庭處理的只是其席前的糾紛所涉及的法律議題，別無其他。」

律政司強調，任何人如不服案件的裁決，應該透過現行制度提出上訴，絕不應該惡言攻擊或詆毀法官政治偏頗，否則會對香港的法治造成損害。

律師會會長：對法官被點名批評感震驚

另外，律師會會長彭韻僖表示，對於高等法院被塗鴉，及有法官被指名道姓批評，感到十分震驚。彭韻僖指，法律界曾多番作出聲明譴責對法庭無理攻擊及批評。在2018年7月4日，香港律師會和大律師公會曾發表聯合聲明，呼籲公眾應用理性辯論的方法表達意見，縱然一個文明社會應鼓勵理性交流和與辯論，但絕不可對任何法官作出人身攻擊的言論。

彭韻僖強調，維護司法獨立，維護法治是香港七百多萬市民的責任，法律界責無旁貸要發聲，堅守法治，維護司法獨立。