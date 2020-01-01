【元旦遊行．有片】警兩度除許智峯眼罩　近距離向臉部噴椒

警方在下午約5時半要求民陣元旦遊行終止及解散，示威者不滿，部份示威者在銅鑼灣、灣仔至中環堵路，警方發射催淚彈、胡椒噴霧等，驅散、拘捕示威者。 其中在銅鑼灣崇光百貨附近，警方在怡和街及波斯富街包抄示威者，數十至近百人被截查。在截查期間，立法會議員許智峯被噴胡椒噴霧。

許智峯要求監察現場 警促離開

晚上8時10分，銅鑼灣崇光百貨及黃金廣場外的一段軒尼詩道，警方在左右包抄示威者，數十人至近百人被截查，要一字排開蹲下、雙手抱頭，期間有記者亦被查身份證。

立法會議員許智峯當時在現場，於軒尼詩道、渣甸街交界的行人路上，向在場警員表示要在原地看到被捕者的情況，以證實被捕者安全。在場警察向他發出警告，要求他立即離開「過對面行人路」，並除下他的眼罩，以胡椒噴霧指向許的臉部。

許：「你除咗我嘅眼罩係咩意思呀？」

當時許智峯所在位置為軒尼詩道和渣甸坊交界的行人路，附近有街站及有其他人士在場，警方在驅趕許智峯的同時並無驅趕其他在場人士，而許智峯則表示自己所屬位置是「合理採訪距離」。

許智峯隨即轉身拾起眼罩，重新戴上，並提問：「你除咗我嘅眼罩係咩意思呀？」而該警員未有理會許，一言不發再次快迅除下許智峯的眼罩，並向他的臉部位置噴射胡椒噴霧，噴嘴與許智峯的臉部只有半隻手掌的距離。

許智峯當時及時轉身避開，而站在他後面的《香港01》記者則被噴中，並拍下整個過程。

之後許智峯走上黃金廣場的行人路，問：「我而家喺行人路啦，OK？」該警員即後退，而附近的急救員即以生理鹽水為許智峯沖洗。