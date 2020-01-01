【元旦遊行】北角再現混戰　國語中年男追打口罩男　互擲雪糕筒

今日民陣元旦遊行，警方於下午5時半通知民陣，終止元旦遊行，立即解散。 至晚上約7至8時，網傳影片指北角出現混戰，有三名男子，追打最少四名戴口罩的男子，口罩男曾還撃，雙方一度互擲雪糕筒。混戰期間有拉麵店一度拉閘。 拉麵店職員向記者表示，主動攻擊的一方為三名操國語中年男子，雙方最初在街頭遠方打鬥，及後一直打至店前，惟未知雙方衝突原因。

記者致電拉麵店，女店員確認影片於今晚發生。店員指之後雙方已衝突一段時間，由遠方一直打至店前，之後衝突不了了之。她指，三名操普通話的肥胖男子，先攻擊數名口罩男子，雙方起衝突，但未知原因。她指衝突未有影響店舖運作，只短暫拉上閘門。她未知衝突結果，但之後未再見北角有衝突發生。

「電糕筒」變武器 雙方互擲

網上流傳影片，可見衝突發生在北角書局街，三名中年男子攻擊最少四名戴口罩的男子，當中一名中年男一手將俗稱「電糕筒」的路障「車」向比較年輕的口罩男，口罩男被擲中，並走出馬路，兩人互相指罵，又有人將「電糕筒」擲回中年男，之後中年男又再擲回「電糕筒」攻擊。

另外，行人路有兩名中年男就與三名戴口罩的男子對峙互罵，中年男先出手，之後雙方互相拳毆。衝突發生時，書局街一間拉麵店曾拉閘。之後影片中斷，未知後事，亦未知衝突原因。事發時有不少途人旁觀。