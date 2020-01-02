【元旦遊行】示威者高院牆塗法官名字　梁振英譴責郭榮鏗諉過政府

高等法院昨日（1日）傍晚遭到塗鴉，有示威者噴上「法治已死」等標語，又塗上法官彭寶琴的名字及抗議字句。公民黨法律界議員郭榮鏗對事件表示遺憾，認為該等行為並不恰當，又重申守護法治的最大責任在於政府。全國政協副主席、前特首梁振英今日（2日）於社交網站譴責郭榮鏗將責任推卸予政府，變相鼓勵他人繼續對法官作出人身攻擊，要求大律師公會對其作出譴責及除牌。

梁振英呼籲大律師公會對郭榮鏗作出譴責及除牌。（資料圖片／羅君豪攝）

就昨晚有示威者於高等法院外塗鴉，郭榮鏗表示遺憾，認為該等行為並不恰當，又重申守護法治的最大責任在於政府，他指，在過去半年的政治風波中，市民非常清楚看到政府濫權，警隊濫捕以及濫用暴力，未受檢控才是破壞法治的真正元凶。

梁振英斥：變相鼓勵對法官作出人身攻擊

梁振英今早於其facebook撰文反擊，呼籲大眾一同譴責郭榮鏗並要求對方公開道歉。他批評郭榮鏗的黨性凌駕其理性及法治觀念，質疑在高院牆上作人身攻擊為何只是「不恰當」和「遺憾」。梁振英又斥郭榮鏗將責任推卸予政府，變相鼓勵其他「狂徒」繼續對法官作出人身攻擊，呼籲大律師公會對郭榮鏗作出譴責及除牌。

梁振英又引述律師會會長彭韻僖對同一事件表示十分震驚，批評郭榮鏗違背作為大律師對法治的遵從。彭韻僖昨日回應事件時，引述香港律師會與大律師公會於2018年發表的聯合聲明，指公眾應用理性辯論的方法表達意見，一個文明社會應鼓勵理性交流和與辯論，但絕不可對任何法官作出人身攻擊的言論。