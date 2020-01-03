《人民日報》：「黃色經濟圈」文明之恥　注定是個笑話

《人民日報》周四（2日）以〈黃色經濟圈」是香港經濟文明之恥〉為題發表評論文章，批評這理念是大開歷史倒車，「黃色經濟圈」注定是個笑話。

文章表示，搞「顏色經濟」將畸形的意識形態注入市場，幻想靠脅迫構建自足自給的生產消費體系，以為反中亂港者輸血、續命，此奇談謬論和倒行逆施，有如當年德國納粹黨和美國南方奴隸主的做法一般，正正彰顯反中亂港分子今日中了邪、著了魔的癲狂狀態，心智大幅退化，已然病得不輕了。

文章指「黃色經濟圈」本不值一駁，更無任何發展壯大的可能，但「黃色經濟圈」有毒，剝奪市民消費選擇的自由，損傷市民經營活動的自由，在商界刮起「黑色恐怖」之風就不得不予以鞭撻，並形容「黃色經濟圈」只是幌子，只是排除異己的手段，反中亂港分子想要的只是「攬炒」，是香港經濟的衰敗、社會文明的崩塌、法治精神的潰敗。

文章認為，當衣食住行都要被迫「選邊站」，暴徒的面目、暴力的危害已經一清二楚，「已經有越來越多的市民認識到『黃色經濟圈』的荒謬與腐朽，陸續與之『割席』了；連一些一直為反對派言行粉飾的『文人』，也受不了他們的虛偽和蠻橫，選擇與他們分道揚鑣了」。

文章重申止暴制亂是刻不容緩，市民應該擦亮眼睛，讓香港重現文明之光、法治之光，恢復現代化國際大都市應有的樣子，包容多元，自由開放。