【逃犯條例】港大學者阮穎嫻：黃色經濟圈屬商戶「自救措施」　

香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻出席港台節目《千禧年代》時表示，黃色經濟圈取商業活動方面看，屬商業技倆、銷售策略，認為是商戶的「自救措施」。她表示黃色經濟圈是消費者的自由選擇，又直指有傳媒或航空公司受中聯辦干預，影響是「大過黃藍經濟圈」，續言未來政府施政將直接影響黃色經濟圈的形勢。 中原集團創辦人施永青亦表示，黃藍經濟圈是以政治目標為主的行為，「所有嘢都要分」，令香港撕裂現。他認為現時經濟圈雖然「好小規模」，惟長遠仍然對經濟、民生沒有好處。

香港大學經濟及工商管理學院助理講師阮穎嫻直言未來政府施政將直接黃色經濟圈的形勢。（資料圖片／鄭子峰攝）

阮穎嫻表示，黃藍經濟圈當然受運動影響，直言未來政府施政將直接影響黃色經濟圈的形勢。但商業活動方面看而言，她認為是商業技倆、銷售策略。由於近月消費意慾減低，阮穎嫻認為商戶要尋找方法宣傳自己，需要用政治包裝營商吸引消費者是無可厚非，屬「自救措施」，直言當消費者有政治上表態的需求，消費者支持，就能生存到。而消費者選擇光顧某陣營的食肆或商戶，亦是自由選擇，是消費者自身的「效益最大化」。

對於商務及經濟發展局局長邱騰華早前表示，不認同鼓勵按政治立埸消費的黃色經濟圈、以「政治理念取代消費選擇」的做法，質疑做法無法持續。阮穎嫻則指是消費者喜好主導的方式，由商戶迎合去賺錢，解釋黃藍經濟圈出現是因消費者需求不同，「口味上轉變」，正如社會趨勢要健康，快餐店就供應沙律一樣，否定邱騰華認為經濟圈是「自取滅亡」的說法，反斥有傳媒或航空公司受中聯辦干預，影響是「大過黃藍經濟圈」。

中原集團創辦人施永青表示，黃藍經濟圈是以政治目標為主的行為，「所有嘢都要分」，令香港撕裂現。（資料圖片）

施永青表示，過往香港的消費行為是以自由選擇為主，經濟考慮優先，從而消費者基於優勝劣敗作選擇。惟黃藍經濟圈則是以消費都的政治取向，政治目標為主的行為，是「所有嘢都要分」，會令香港撕裂，認為沒有太多經濟效益，長遠而言無以為計。他續言現時經濟圈雖然「好小規模」，惟長遠仍然對經濟、民生沒有好處，直批社會層面是「唔work的」。