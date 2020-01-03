【元旦遊行】高院外牆塗鴉　郭榮鏗歸究政府　梁美芬批失做人底線

民陣於周三（1日）舉辦的元旦大遊行中，有示威者於高等法院外牆塗鴉，其中寫上法官彭寶琴的名宇及抗議字句。公民黨法律界議員郭榮鏗對事件表示遺憾，但重申守護法治的最大責任在於政府，稱政府「濫權」及警隊「濫捕」等才是破壞法治的真正元凶。 經民聯立法會議員梁美芬今早(3日)接受電台節目訪問時，暗批郭榮鏗的說法沒有了香港人做人的底線，指責有關人士不應以政府作為藉口，應為香港而非選舉著想。

就高等法院外牆遭塗上具名針對法官的字句，梁美芬今旱接受港台節目《千禧年代》訪問時形容是「滋事體大」，認為法官首次被指名道姓的批評嚴重威脅香港法治；又指社會可以不滿法官的判決，但不應令法官感到生命受威脅。

郭榮鏗日前發表聲明對事件表示遺憾，但重申政府及警隊才是破壞法治的真正元凶。（資料圖片／高仲明攝）

郭榮鏗日前發表聲明對事件表示遺憾，但重申政府及警隊才是破壞法治的真正元凶。梁美芬在節目中雖未有點名批評對方，但就指責有關人士不應以政府作為藉口，為了選舉而失去了作為香港人做人的底線。她又指涉事法官曾審理梁天琦的案件，認為作案人士的政治立場相當明顯，斥責泛民「唔好話唔知邊個做，攞功勞就出來攞」；又推斷塗鴉用上「紅底官」等字句，可能是認為有關法官親中。

梁美芬強調，法官作為所有爭議的最後防線，不可受到侮辱，亦不應因為判決較重而將責任推卸予政治因素。她續呼籲，社會勿要再給予示威者英雄感，及賦予年輕就會獲輕判的錯覺，強調普通法下10歲以上的人士觸犯嚴重刑事罪行亦會被判監，希望社會能回歸平靜及給予法庭最大空間。

全國政協副主席、前特首梁振英昨日亦對郭榮鏗作出譴責，批評對方的言論變相鼓勵他人繼續對法官作出人身攻擊，要求大律師公會將其除牌。