【元旦遊行】人權監察譴責警方拘3名觀察員　指違國際人權準則

反修例風波持續，民陣原於周三（1日）舉行元旦大遊行，惟中途因灣仔爆衝突，被警方腰斬活動。警方於晚上在銅鑼灣一帶進行圍捕，過百人被拘捕。 香港人權監察今日（2日）強烈譴責警方，指有3名正在進行觀察的民權觀察觀察員被捕，認為有違國際人權準則，並已就事件通報聯合國。

元旦遊行後，於晚上11時，崇光百貨門外仍有大批警員搜查在場人士。（羅國輝攝）

人權監察強烈譴責警方昨晚於崇光百貨外大圍捕示威者，並拘捕3名當時正在進行觀察的民權觀察觀察員。他們指，警方的行動嚴重違反國際人權準則，要求警方立即釋放人權觀察員，並嚴謹承諾日後不再阻撓、騷擾、無理驅趕和拘捕觀察員。

人權監察稱，今日已就事件通報聯合國有關人權事務的人員跟進，並呼籲聯合國等國際機構就香港警隊濫權情況作出調查。

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促設獨立調查委員會

人權監察指，於反修例示威中，警方一再無理對待香港人權監察、民權觀察等組織的人權觀察員，於他們進行觀察期間進行騷擾、阻止拍攝、甚至以武力驅趕。他們又形容，自11月起警方行動變本加厲，包括於理大外，拘捕國際人權監察組織「Rights Exposure」創辦人Robert Godden 等人，認為做法違反國際人權準則。

人權監察認為政府應成立獨立調查委員會，調查警方於運動中使用過份武力的行為，又呼籲聯合國等國際機構介入調查。