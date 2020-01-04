【教師集會】教協稱有2萬人出席　梁振英FB轟「呃秤政棍」

教協昨晚（3日）於愛丁堡廣場舉行教育界集會，以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為題，向政府表明堅拒政治干預，捍衛教師專業。大會宣布有2萬人出席集會；警方則稱最高峰時有2,500人參加。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（4日）於社交網站開火砲轟教協，質疑愛丁堡廣場無法容納2萬多人，批評對方是「呃秤」的「政棍」。

梁振英於社交網站開火砲轟教協，質疑愛丁堡廣場無法容納2萬多人。(梁振英FB)

教育界集會昨晚於愛丁堡廣場舉行，教協會長馮偉華宣布集會人數超過2萬人，顯示教育界發揮團結力量對抗，政府應停止打壓教師，又呼籲老師要堅持教育自主。警方發言人則稱最高峰時有2,500人參加。

梁振英今早於其facebook撰文直斥教協「呃秤可恥」，形容這種「坐定定、企定定的集會」人數應該很容易統計，質疑愛丁堡廣場能容納2萬人的可能性。他又諷刺「呃秤的人是政棍」而非教育專業人員，籲要保護孩子而非讓孩子在謊言中成長，反問教協8萬多的會員對「呃秤」有何意見，又於文末提及已故教協首任會長司徒華，指對方不會這樣「呃秤」。

梁振英今早於其facebook撰文直斥教協「呃秤可恥」。（資料圖片）

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不同團體過往亦曾於愛丁堡廣場舉辦多場集會，包括上月12日舉行的「6.12半周年集會」及23日的「星火不息，燃點國際」集會，而主辦方宣佈的參與人數分別達4.3萬人及4.5萬人；而按照警方數字，上述2次愛丁堡廣場集會的出席人數分別為5,800及3,300人。