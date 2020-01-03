【教師集會】教師被停職校長遭警告解僱　教協：堅守教師專業

反修例風波持續至今超過半年，有約80名教師及教學助理被捕；另至少兩名教師被停職，兩名官校教師被調職，涉不當言論或教材偏頗。教育局局長楊潤雄早前接受內地傳媒訪問，稱如學校不配合教師調查，局方有權取消校長資格，引起教育界反彈。 教協今日（3日）於愛丁堡廣場舉行教育界集會，以「無懼白色恐怖，堅守教師專業」為主題。大會宣布有2萬人出席集會；警方則稱最高峰時有2,500人參加。

【21:20】馮偉華稱集會人數超過2萬人，顯示教育界發揮團結力量對抗，政府應停止打壓教師，而日後將會就眾籌發表細節。對於警方於集會開始前於遮打花園發現汽油彈，馮稱對事件不知情，稱集會秩序良好，參加者相當克制。他又歡迎新工會在場召募會員，而事前教協亦有與工會溝通。

教育界立法會議員葉建源稱，現時局方向校長施壓，令問題變得複雜，加上涉及大專院校的撥款，教協將會繼續於不同層面上對抗。

【21:00】教協會長馮偉華稱，大會有三個呼籲，第一為教育界要團結對抗打壓，第二為互相守護，將發起眾籌支援受打壓的老師，最後呼籲老師堅持教育自主。大會宣布參與人數為2萬人。

身兼小學教師的新任屯門區區議員羅佩麗稱，自己因遭投訴，成為被打壓的對象之一。她發言時稱今日選擇站出來，希望向楊潤雄表示「你咁做係唔會令到我哋驚」。

教協發起教育界集會，出席者稱要堅守教師專業。（廖雁雄攝）

【20:40】國際教育組織秘書長Davide Edwards拍攝短片聲援教協，指香港教師承受前所未見的白色恐怖，而各國應為他們而發聲。他們又關注有部分教師僅容許學生就反修例事件發聲，卻受到政府的打壓，他稱組織會繼續關注事件，並支持香港的教師。

理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華於發言時稱，警方濫捕行為被政府形容為應尊重尊專業判斷，但老師尊重事實，於網上發表言論卻被批評違反操守，形容政府說法荒繆。他稱老師有責任去指出社會荒繆，而教師應有的教育專業應為捍衛良知、捍衛真相，「要堅持教導學生判斷是非。」他又呼籲老師不要被教育局嚇怕，應該團結捍衛香港、下一代、甚至作為人的價值。

眼部中槍的女拔通識科老師楊子俊，傷後首現身公眾集會。（廖雁雄攝）

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右眼受槍傷女拔教師首現身：學生需有思想老師

【20:00】於6月12日示威衝突中，右眼中了警方子彈的拔萃女書院通識科老師楊子俊，受傷後首次公開現身，他上台發言時，先感謝於受傷期間大家對他的支持，稱自己現時眼部僅餘2.5%視力，屬於失明狀態。他早前被警方控以暴動罪，並已「踢保」成功。他早前向警方提出申索，要求警方就其傷害作出賠償，並要求公開警方公布使用武力的凖則，他呼籲當日在場人士提供相關相片或影片。

楊子俊自稱為「小薯」，指自己過往僅會參與七一遊行、六四集會等，但近幾年看到香港發展、優勢被漸漸蠶食，由銅鑼灣書店事件、一地兩檢等議題正正促使他走上街頭，「唔係通識科令學生走上街頭，而係令老師走上街頭。」他坦言自己僅從作為一個香港人的責任出發去做，現時更希望藉自己傷勢去做更多的事。

他又稱作為老師必須要有政治立場，因為學生不需要只會說「不知道」的老師，反而正正需要一個有血有肉、有思想的老師，他呼籲老師們應做好身教，更加不要怕發聲。他指現時「警暴」問題嚴重，他認為教育界亦有責任，令他反省應要為「學習能力低、自我成就感低」的學生去做好德育部分，需要教會他們甚麼是良知。至於有不少工會正籌備罷工，他稱包括自己在內，有好多老師對此有顧慮，但他稱香港的未來為年輕人着想，若香港已不能為年輕人謀福祉，認為業界應反思及討論於課堂教授課本知識的作用。

教育界立法會議員葉建源稱對教育局的說法令感到不寒而慄。（廖雁雄攝）

早前教育局局長楊潤雄指教協為「自稱專業教育組織」，並批評他們「作故仔」，教育界立法會議員葉建源發言時反駁教育局的講法，「白色恐怖唔係佢話無就無」，認為教育局的說法令大家感到不寒而慄，更有老師因此不敢遊行、甚至於個人社交平台帳戶上發言，正正代表白色恐怖存在於業界。他指教育局於未有理據下指責老師搧動學生上街，形容說法為「含血噴人」。此外，他又批評局方反斥教協提出匿名投訴，反駁稱教協為保護老師身分，以教協名義投訴，故並非匿名，「唔係佢嗰啲我係一個香港人嗰啲投訴。」他呼籲老師應團結對抗恐懼，向政府表達老師會堅守自己的專業。

大會呼籲參與人士以手機亮起燈光，象徵燃點教育界的希望。（廖雁雄攝）

張銳輝稱被學生問「你係咪就快無得撈啦？」

【19:30】教協教研部主任張銳輝稱因應香港近半年來的變化，令教師有好多聲音想表達，今日正正希望向政權表達最強烈的不滿聲音。他稱，因應近日教育局發表的言論，開學後有同學問及「你係咪就快無得撈啦？」，他反問該名學生是否需要確實理據才能辭退教師，但學生卻對此感到不解。他續稱，本港應是一個理性、講道理的社會，但現時學生卻無法相信政府。他又稱現時獨立思考為政府所忌諱，他批評政府暗渡陳倉以另一手法審查教科書，呼籲老師不需要跟政府講法，應相信自己的專業判斷；至於教育局早前任命課程發展處通識教育組的課程發展主任為督學，他批評做法為加強對通識科監控的手段，呼籲老師就此通報教協，並共同回應政府操控。

天主教香港教區榮休主教陳日君於發言時稱，他間接參與教育工作，呼籲教師應該堅持自身專業、堅守辦學理念。他又稱，於現今充斥謊言的社會內，教師應堅守真理、公義及愛心，拒絕做政府的應聲蟲，而教師責任應為學生以理性辯別真假，但政府卻用權威破壞校本精神。陳日君又批評政府視通識科為洗腦工具，認為他們低估香港年輕人的智慧，他希望教育局局長楊潤雄反省發表的言論，不要以強權插手學校，又要求政府盡快設立獨立調查委員會。

教協發起在中環愛丁堡廣場集會，有大批教育界人士席。（廖雁雄攝）

【19:09】教協會長馮偉華於集會前稱，集會目的為反映政府連番政策失誤，並將教育界當作「代罪羔羊」，將政府的失誤推到教師身上。他批評政府於業界內製造白色恐怖，要求教育局停止無理打壓，否則將會合力反抗。

馮偉華又稱，今晚會宣布發起眾籌，向受影響的教師提供法律協助等。對於教育局局長楊潤雄指教協為「自稱專業教育組織」及批評他們「作故仔」，馮稱，教協有45年歷史，教育界內約八成半的教師為會員，認為能夠反映業界內的聲音，教協的專業代表性屬「無容置疑」，他反質疑教育局對教育界的認知不深。

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教協今日晚上7時，於愛丁堡廣場舉行集會，盼藉集會向政府表明堅拒政治干預，捍衛教師專業，早前已獲警方發出不反對通知書。集會將邀請其他地區的教師工會出席，包括國際教育聯盟；亦會邀請6.12 金鐘警民衝突中被射傷右眼的拔萃女書院通識科教師楊子俊、理大學者鍾劍華、退休校長等出席。