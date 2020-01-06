【駱惠寧履新】解讀首次公開講話　劉兆佳：不排除特區官員有變動

新任中聯辦主任駱惠寧今日（6日）首次向傳媒發表公開講話，談到近半年來香港的形勢「令人揪心」，大家熱切地期盼香港能重回正軌，並引用國家主席習近平在新年賀詞中說的，「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園？」 曾任兩省「一把手」的駱惠寧，在內地官場打滾多年，不少政績都與危機善後、整頓官場有關。正值香港面臨回歸以來最大政治亂局，外界自然關注他來港的首要工作，是否要「收拾殘局」？ 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，駱惠寧的講話顯示中央希望加強對香港整體局勢的駕馭力量，增強統戰工作。至於特區管治班子會否因而有人事整頓，劉兆佳認為這和駱惠寧的工作未必有直接關係，但官員的人事變動，一樣可能是強化政府管治威信的方法之一，因此不排除此可能性。

駱惠寧有整頓官場經驗

駱惠寧過往在內地官場其中一項最重要工作，是出任山西省委書記期間，為中央的打貪工作善後。中共十八大後，國家主席習近平厲行打貪，大批省部級官員落馬，其中山西是重點地區，當地亦是前全國政協副主席令計劃的根據地，後來亦成為「國家監察體制改革」先行試點省市之一。

2016年9月底，駱惠寧出掌山西，官場善後工作、改革監察體制被視為工作重點。他2018年3月接受新華社訪問時提到國家監察體制改革「有力促進了全面從嚴治黨及反腐敗鬥爭向縱深發展」，並要求各級黨委書記「要扛起首責主責全責，確保全過程掛帥、全方位領導，以永遠在路上的韌勁，努力實現山西政治生態持久的風清氣正」。

劉兆佳指，中央看中駱惠寧處理政治工作的經驗，並希望加強對香港整體局勢的駕馭。（資料圖片）

劉兆佳：中央欲加強統戰工作

劉兆佳指出，縱觀駱惠寧的發言，其實並無跳出早前四中全會的決定，以及習近平對港政策的方針，強調先行壓止暴力、才可全心全意謀求經濟平穩發展，是中央一貫看法，因此中央會繼續積極參與止暴制亂工作，因為過往單靠特區政府力量，明顯不足夠對抗內外的「反華勢力」。

他認為，中央往後有一個工作將會加強，就是壯大、團結及強化愛國力量，亦即增加統戰工作，中央亦看重駱惠寧的經驗，因為駱惠寧與歷任中聯辦主任最大不同，就是他擁有實際管治地方經驗，政治能力相當高，可以加強中央對香港局勢的駕馭。

至於加強駕馭香港局勢，是否意味中央會更直接控制特區官員的日常工作，以至人事任免？劉兆佳指，這和駱惠寧的工作未必有直接關係，但他不排除某些的官員的人事變動，會是中央日後強化特區管治威信的方式之一。

譚耀宗認為，駱惠寧的講話中，「三個確保」是中央日後對港的重要方針。（資料圖片／張浩維攝）

譚耀宗：中央重視「三個確保」

全國人大常委譚耀宗回應查詢時則指，駱惠寧的講話提到「三個確保」，分別是「一定能確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹實施；一定能確保「一國兩制」行穩致遠；一定能確保香港長期繁榮穩定」。他認為中央十分重視這「三個確保」，亦將會是駱惠寧領導中聯辦團隊的工作重點，希望讓香港回到正確的發展軌道上。

對於中聯辦日後工作是以平亂還是發展先行，譚耀宗表示不猜度，但認為駱惠寧在安徽、青海、山西都擔任過省領導：「逢在內地擔任過這些第一把手（官員），走過這麼多個省，工作經驗都相當豐富，他（駱惠寧）政治經驗也很豐富、財經工作更是他的長處。」譚耀宗認為，中央任用駱惠寧擔此一職，也是希望他在香港打開新的局面，貫徹上述提到的「三個確保」。