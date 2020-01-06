【駱惠寧履新】駱：帶著對港的真誠、真情做好工作　內容全文　　

中聯辦主任駱惠寧今(6日)履新，他於早上10時半現身會見傳媒，表示到中聯辦任職，就他個人而言是「新使命、新挑戰」。會帶著對香港的真誠和真情做好工作。他指近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌，指對香港來說，「一國兩制」是最大優勢，國家繼續帶領中聯辦的全體同事，忠實地履行職責。 以下為駱惠寧發言全文。

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大家好，讓你們久等了，我剛到中聯辦上班，同事告訴我有記者在辦公樓門口等候。今天風大，我說請媒體朋友們進來吧，我在大廳和大家見面，從你們身上我感受到了香港記者的勤奮和敬業。

我過去在內地工作，但對香港並不陌生，這次到中聯辦任職，就個人而言是新的使命，新的挑戰。我會帶著對香港的真誠和真情做好工作。香港是東方明珠，國際化大都市，香港同胞為國家改革開放和現代化建設做出了重要貢獻，祖國也始終是香港最強大的後盾。

近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌。就像習近平主席在新年賀詞中說的，沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園?真誠希望香港好、香港同胞好。對香港來說，「一國兩制」是最大優勢，我將繼續帶領中聯辦的全體同事，忠實地履行職責。

相信在林鄭特首、特區政府和社會各界共同努力下，一定能確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹實施;一定能確保「一國兩制」行穩致遠; 一定能確保香港長期繁榮穩定，對此我充滿信心。

元旦剛過，新春將至，在這裏我想借大家鏡頭，向香港同胞問一聲「新年好」，希望媒體朋友們多支持中聯辦的工作，我會安排時間進一步與大家交流，謝謝。