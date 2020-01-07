兒童發展配對基金10周年　冀社會加強扶育下一代工作

兒童發展配對基金成立10周年，一直配合政府「兒童發展基金」青少年扶貧政策，每年為青少年提供儲蓄配對金，並在社會宣揚扶育下一代的重要訊息。 該基金每年在聖誕節舉辦「聖誕頌歌節」，為基層青少年籌募配對蓄金，2019年活動在12月8日至24日舉行。

聖誕頌歌節市民踴躍參與 更有網上籌款

雖然不少商場取消了公開表演活動，令今屆公開籌款的機會減少，但仍有5,000名市民參與合共超過120場公開頌歌表演，參與者除了不同團體、學校及工商企業之外，還包括不少音樂團體，以及香港天文台的員工。

此外，今年亦有超過4,000人在網上頌歌，其中超過1,000人參加網上頌歌比賽，拍片支持籌款活動。

與兒童發展基金配對 助基層青少年儲蓄

參加兒童發展基金蓄計劃的青少年，每月儲蓄200元，兒童發展配對基金就會配對多200元，另外政府又增添200元配對資金，儲備兩年就會有14,400元，可以用來投放在個人發展方面。

重溫兒童發展配對基金活動↓

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提供工作體驗 助建立人際及職場網絡

兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩感謝各界熱心人士支持，又指近年基金雙管齊下，除了助基層青少年養成儲蓄、理財和規劃的習慣，還透過與商界合作，為受助青少年開拓向上流的機會。基金為16歲以上青少年按個人興趣及潛能，安排到職場進行不少於一星期的工作體驗，讓青少年及早接觸社會，建立人際和職場網絡，為將來走入社會做好裝備，長遠脫貧。

貧窮人口突破140萬 冀政府及社會着手解決

陳龔偉瑩又表示，非常關注香港貧窮人口達到140.6萬人，認為政府及社會各界都應該協力解決香港的貧富懸殊問題，以及正視青年貧窮率已上升至9.3%，貧窮青年人口高達9萬人。她希望擴大兒童發展基金覆蓋，讓更多基層青少年受惠。