【立會選舉】勞工界潘兆平棄連任　被稱「隱形人」：只向工友交代

立法會選舉9月舉行，建制、泛民正積極部署出戰人選，其中由建制派壟斷多年的勞工界議席，率先有人表明退下火線。代表港九勞工社團聯會（勞聯）的勞工界議員潘兆平向《香港01》透露，不會再尋求連任立法會，希望交棒實現新舊交替，讓新人以新思維為勞工權益打拼。 以低調見稱的潘兆平，在鏡頭前曝光極少，被形容為立會「隱形人」，他為自己「平反」：最需要交代的只是工友。

遺憾標準工時無寸進

勞工界在立法會有3個議席，長期由工聯會和勞聯瓜分，潘兆平於2012年接替李鳳英晉身議會，8年過去，現年63歲的潘兆平認為是時候退下崗位，「一個組織要有新舊輪替，我已做了8年議員，應讓位予年輕人」，他去年已不再連任勞聯常委，為交棒做準備。

他表示，任內政府落實推動多項勞工政策，包括爭取多年的取消強積金對沖、延長產假，算是稍稍加強了打工仔權益，但仍然不足夠，「至少取消對沖仲要繼續『夾』政府去做......最遺憾是標準工時毫無進展。」

潘兆平表示，自己做了8年議員，是時候交棒。（資料圖片）

提到議會難忘事，潘兆平指去年在大會提出「促請政府檢討假期政策」議案，其議案經修訂後獲通過，當中包括增加了要求將法定假日的日數提高，與公眾假期日數看齊，「一個改善勞工權益的議案獲通過，好罕有，為政府落實建議打下了基礎。」

「能力低就調子低」

晉身議會8年，潘兆平給人最大的印象可能是「無印象」，沒有soundbite、極少「扑咪」，何解「存在感」長期偏低？潘兆平笑言，「能力高就調子高，能力低就調子低」，強調爭取勞工權益不一定要高調，他為工友成功解決問題、謀求福利，不必大鑼大鼓公告天下，「我最需要交代的只是工友」。他說從沒有為「隱形人」外號感不快，只是議政有不同風格。

勞聯主席成接班大熱

勞聯今年3月舉行會員大會，商討參選立法會人選，目前以勞聯主席、八十後的林振昇為接任大熱，亦有傳勞顧會勞方代表周小松有意角逐，最終人選仍待敲定。