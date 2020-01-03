立法會通過設小組研中小幼教材編製　楊潤雄：議會難逐份工作紙傾

受反修例示威影響，教育界捲入政治風眼。新民黨立法會議員容海恩早前提倡，要求成立小組委員會研究中小幼教科書及教材的編製及監管，立法會教育事務委員會今日（3日）開會續討論，最終建議在29人出席，17票贊成，11人反對，獲得通過。 教育局局長楊潤雄今日出席會議時表示，全力支持立法會討論成立小組研究中小幼教材，但他提醒，教材涉及好多前文後理、教學的理念等，要在議會逐份討論是相對困難，亦未必完全合適。他又指，當局設教科書審核機制，工作紙則不設評審，承認「作為教育局，無可能每一張工作紙都睇過」，但可以交由學校作專業監察，如局方接獲教材的投訴，會再跟進處理。

新民黨立法會議員容海恩早前提倡，要求成立小組委員會研究中小幼教科書及教材編製。（資料圖片）

工黨立法會議員張超雄認為，現時教科書的評審機制衡之有效，即使以往無須經當局審批的通識科教科書，教育局早前已推出自願性的專業諮詢服務，目前已有七間出版社參與。他認為，容的建議是「小題大做」，再成立小組檢視中小幼教科書及教材是浪費議會時間。

民建聯立法會議員張國鈞則表示，過去幾個月經常收到學生家長投訴，批評學校教科書及教材內容偏頗，但一直無平台詳細檢視，認為立法會設立相應的小組，是要讓家長及學生放心，批評泛民議員比為送審機制辯護，「比今日官員更保守。」

教育局局長楊潤雄今日出席會議時表示，教材涉及好多前文後理、教學的理念等，要在議會逐份討論是相對困難。（資料圖片）