【武漢肺炎】葛珮帆倡政府研究發旅遊警示　入境旅客填健康申報表

武漢爆發不明肺炎，政府今日（8日）刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》（第599章）（《條例》）附表1的法定須呈報傳染病。民建聯立法會議員葛珮帆今日（8日）會在立法會中提急切質詢，要求政府交代防疫工作。 葛珮帆今早在港台節目《千禧年代》中表示，政府近日陸續已對疫情有一定回應，但認為動作仍是較慢，應該及早有個更闊的框架應對，以免有疑似個案出現後才「臨急臨忙」，建議政府考慮要求入境旅客填寫健康申報表。她又引述居民意見指，是否有需要對武漢發旅遊警示，認為政府需要研究類似措施。

葛珮帆指，現時市民十分關心會否有疫情爆發，尤其農曆新年快到，更多人在中港兩地來來往往，有市民節日期間前往武漢也不出奇，所以希望向政府施壓，要求盡快行動。她又認為，近幾年本港街道衞生情況有惡化跡象，鼠患問題開始出現，認為這對防疫不利。

她提到，近幾日政府陸續都有一點回應，但認為進度都是偏慢，認為在有懷疑個案出現時，政府應更準備充足，不會像今日般，有疑似病人跑掉找不到，才臨急臨忙刊憲改法例。具體建議方面，葛珮帆認為政府應增加宣傳推廣，加強市民防疫意識；在社區進行大清潔；要求旅客填寫健康申報表、加強體溫檢測等。

建議政府研究向武漢發旅遊警示

葛珮帆又指，有市民向她反映中港兩地交往頻繁，始終有一定危險，建議政府對武漢發旅遊警示。她認為需要研究相關做法，以及何時做，政府有需要回應。主持人問到，現時港府能否對中國內地的特定地區發外遊警示？葛珮帆表示暫未深入研究，但即使沒有，現時始終面對的是突發事件、防控工作，有需要時都需要找方法去做：「（政府）唔好咁多包袱啦。」

翻查保安局網頁，現時外遊警示制度一共覆蓋88個國家/屬地，但中國內地不包括在內。2010年4月，時任署理保安局局長黎棟國回應立法會議員謝偉俊提問時曾回答：「外遊警示制度並不包括內地、澳門及台灣，這與同一國家不會就國土內不同地區發出旅遊警示的做法一致。」

葛珮帆。（資料圖片）

陳肇始：保安局會評估旅遊風險

葛佩帆隨後在立法會大會，提出急切質詢，問本港是否會向武漢發出旅遊警示，又指身邊不少人希望取消武漢行程但感到困難。她促請政府想辦法，「不能無機制就唔做嘢」。

食物及衞生局局長陳肇始回應稱，目前本港外遊警示的制度包括全球88個地區，但不包括中國內地，而世界衞生組織亦不建議對中國實行任何旅遊或貿易限制。她續說，保安局會評估旅遊風險，而衞生防護中心網站有顯示健康建議，當中包括外遊時需注意的預防措施。